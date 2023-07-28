Секретная функция «Заметок» в macOS поможет защитить ваши записи от посторонних

Фархад
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На фоне огромного количества различных опций в macOS некоторые действительно полезные функции зачастую остаются без должного внимания. Более того, многие пользователи Mac даже не в курсе, что они существуют. Один из таких секретов кроется в фирменном приложении «Заметки». Он позволяет установить парольный доступ к отдельным записям. Рассказываем, как его настроить.

Для начала убедитесь, что у вас включена Связка ключей iCloud. Проверить или активировать эту опцию можно в меню «Системные настройки» > Apple ID > iCloud > «Пароли и связка ключей» > «Синхронизировать этот Mac».

Теперь можно приступать к созданию пароля:
  • Откройте приложение «Заметки» и выберите нужную запись;
  • Щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выберите опцию «Установить защиту паролем»;
Guide Lock
  • На этом этапе система предложит использовать ваш пароль для разблокировки Mac или создать отдельный;
Guide Lock
  • При выборе второго варианта вам нужно будет дважды ввести придуманный пароль и добавить подсказку. Тут же можно установить разблокировку по Touch ID (если есть); 
  • Важно: если вы забудете пароль, Apple не сможет его сбросить, а защищённые заметки нельзя будет восстановить;
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  • Готово!
Guide Lock


Теперь выбранные заметки будут запрашивать пароль при открытии. Кроме того, в окне приложения появится дополнительная иконка с замком, нажав на которую можно снять парольный доступ со всех записей или скрыть содержимое всех защищённых заметок.
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