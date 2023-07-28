Секретная функция «Заметок» в macOS поможет защитить ваши записи от посторонних

Откройте приложение «Заметки» и выберите нужную запись;

Щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выберите опцию «Установить защиту паролем»;

На этом этапе система предложит использовать ваш пароль для разблокировки Mac или создать отдельный;

При выборе второго варианта вам нужно будет дважды ввести придуманный пароль и добавить подсказку. Тут же можно установить разблокировку по Touch ID (если есть);

Важно: если вы забудете пароль, Apple не сможет его сбросить, а защищённые заметки нельзя будет восстановить;

Готово!

На фоне огромного количества различных опций в macOS некоторые действительно полезные функции зачастую остаются без должного внимания. Более того, многие пользователи Mac даже не в курсе, что они существуют. Один из таких секретов кроется в фирменном приложении «Заметки». Он позволяет установить парольный доступ к отдельным записям. Рассказываем, как его настроить.Для начала убедитесь, что у вас включена. Проверить или активировать эту опцию можно в меню «Системные настройки» > Apple ID > iCloud > «Пароли и связка ключей» > «Синхронизировать этот Mac».Теперь можно приступать к созданию пароля:Теперь выбранные заметки будут запрашивать пароль при открытии. Кроме того, в окне приложения появится дополнительная иконка с замком, нажав на которую можно снять парольный доступ со всех записей или скрыть содержимое всех защищённых заметок.