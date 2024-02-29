Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco стали резко окирпичиваться. Как решить проблему?

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Обладатели смартфонов компании Xiaomi и её суббрендов Redmi и Poco столкнулись с очень неприятной проблемой. После установки небольшого обновления устройство уходит в цикл бесконечной перезагрузки (так называемый бутлуп). Пользоваться смартфоном становится невозможно, поскольку он постоянно перезапускается и не может полноценно включиться.Проблема затрагивает гаджеты, на которые установлена как оболочка MIUI, так и HyperOS. Она связана с ошибками при обновлении компонента SystemUI Plugin, носит массовый характер и широко обсуждается на технических форумах, в том числе 4PDA. Пострадавшие пользователи отмечают, что восстановить работоспособность устройства можно, но при этом потребуется затереть все хранящиеся в нём данные. Это в очередной раз доказывает важность сохранения бэкапа ценных файлов в облаке.Пользователям рекомендуется воздержаться от установки обновления SystemUI Plugin и проигнорировать уведомление о наличии апдейта, а если смартфон всё же обновился и ушёл в бутлуп, можно воспользоваться следующей инструкцией:В режиме восстановления (меню с чёрным фоном и заголовком Main Menu) выберите опцию Wipe Data (для перемещения по меню используйте кнопки регулировки громкости, а подтверждения выбора осуществляется кнопкой питания). В следующем меню выберите опцию Wipe All Data («стереть все данные») и подтвердите действие нажатием на Confirm. Дождитесь завершения сброса. После этого смартфон сбросится к заводским настройкам, после чего его можно настроить заново.