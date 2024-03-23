В Microsoft Edge появилась уникальная возможность. Такого нет в Chrome и Safari

Чтобы увеличить изображение, нужно нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать соответствующее действие. Второй вариант — навести курсор на картинку и дважды нажать на клавиатуре кнопку Ctrl. Она откроется поверх страницы, а нажатие левой кнопкой мыши будет ещё сильнее приближать ту область, на которую наведён курсор. Закрыть картинку можно нажав на крестик.
Это нововведение доступно во всех сборках Microsoft Edge, включая релизную. Если его у вас нет, нужно обновить браузер до самой новой версии. В других браузерах ту же функцию можно реализовать только с помощью расширений (например, In Zoom для Chrome и других браузеров на базе Chromium и Zoom Image для Firefox).
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