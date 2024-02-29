Wildberries не принимает обратно товар как технически сложный? Вот как добиться возврата

Александр



Wildberries пользуется низкой юридической грамотностью россиян и отказывает в возврате денег за некоторые категории товаров, если покупатель вдруг решил, что ему не нужна та или иная вещь (при условии, что он ей не пользовался и у неё сохранён товарный вид). Законодательство о защите прав потребителей позволяет возвращать продавцу почти любые товары, купленные через интернет, поэтому возврата можно добиться через суд, но это долго, муторно и не всегда целесообразно.

Проблема усугубляется ещё и тем, что Wildberries и продавцы могут указывать, что товар технически сложный, даже на товарах, которые таковыми не являются, поскольку не входят в утверждённый правительством перечень.

Обращаться в поддержку Wildberries, как правило, бессмысленно, поскольку там отвечает либо робот, либо мало чем отличающийся от него работник на аутсорсе, который не уполномочен решать вопросы по возврату, а лишь копипастит шаблонные фразы. Писать в чат продавцу тоже бесполезно, он может принять товар по браку и отказать в возврате денег, если брак не обнаружится (а может вообще проигнорировать сообщение).

Гораздо эффективнее поступить следующим образом: 

  • Перейдите в раздел «Обращения», а затем во вкладку «Проверка товара» и нажмите «Создать заявку».
  • Выберите товар, который хотите вернуть, приложите его фотографии и напишите, что просите одобрить возврат на основании п. 4 статьи 26.1 «Закона о защите прав потребителей», по которому любые товары могут быть возвращены в течение семи дней с момента получения.


Эти заявки рассматривают более квалифицированные сотрудники, у которых есть полномочия по оформлению возвратов, поэтому вероятность, что ваше обращение будет удовлетворено, гораздо выше. После одобрения возврата товар нужно будет отнести в тот ПВЗ, где вы его получали.

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