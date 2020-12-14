Telegram

Пользователи зачастую привыкают к визуальному интерфейсу и не обращают внимание на полезные сочетания клавиш, которые значительно упрощают и ускоряют работу с приложениями. К примеру, с помощью одного нажатия комбинации кнопок можно быстро получить доступ к необходимой функции вместо блужданий по многочисленным меню и разделам. В этой заметке мы собрали горячие клавиши для самых востребованных возможностей десктопного Telegram на macOS и Windows.

Горячие клавиши Telegram для macOS
  • Свернуть Telegram: ⌘ + M
  • Удалить выбранные сообщения: Delete
  • Создание гиперссылки: ⌘ + U
  • Переключение на следующий чат: Option + Top (↑)
  • Переключение на предыдущий чат: Option + Bottom (↓)
  • Поиск по открытому чату: ⌘ + F
  • Выход из чата: Esc
  • Полностью закрыть приложение: ⌘ + Q
  • Выбрать сообщения для быстрого ответа: ⌘ + ↑/↓
  • Редактировать последнее сообщение: ↑
  • Выделить жирным: ⌘ + B
  • Выделить курсивом: ⌘ + I
  • Моноширинный шрифт: ⌘ + Shift + M
Горячие клавиши Telegram для Windows
  • Свернуть Telegram: Ctrl + M
  • Удалить выбранные сообщения: Delete
  • Создание гиперссылки: Ctrl + U
  • Переключение на следующий чат: Alt + Top (↑)
  • Переключение на предыдущий чат: Alt + Bottom (↓)
  • Поиск по открытому чату: Ctrl + F
  • Выход из чата: Esc
  • Полностью закрыть приложение: Ctrl + Q
  • Выбрать сообщения для быстрого ответа: Ctrl + ↑/↓
  • Редактировать последнее сообщение: ↑
  • Выделить жирным: Ctrl + B
  • Выделить курсивом: Ctrl + I
  • Моноширинный шрифт: Ctrl + Shift + M


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