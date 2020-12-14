Свернуть Telegram: ⌘ + M

Удалить выбранные сообщения: Delete

Создание гиперссылки: ⌘ + U

Переключение на следующий чат: Option + Top (↑)

Переключение на предыдущий чат: Option + Bottom (↓)

Поиск по открытому чату: ⌘ + F

Выход из чата: Esc

Полностью закрыть приложение: ⌘ + Q

Выбрать сообщения для быстрого ответа: ⌘ + ↑/↓

Редактировать последнее сообщение: ↑

Выделить жирным: ⌘ + B

Выделить курсивом: ⌘ + I

Моноширинный шрифт: ⌘ + Shift + M

Свернуть Telegram: Ctrl + M

Удалить выбранные сообщения: Delete

Создание гиперссылки: Ctrl + U

Переключение на следующий чат: Alt + Top (↑)

Переключение на предыдущий чат: Alt + Bottom (↓)

Поиск по открытому чату: Ctrl + F

Выход из чата: Esc

Полностью закрыть приложение: Ctrl + Q

Выбрать сообщения для быстрого ответа: Ctrl + ↑/↓

Редактировать последнее сообщение: ↑

Выделить жирным: Ctrl + B

Выделить курсивом: Ctrl + I

Моноширинный шрифт: Ctrl + Shift + M







Пользователи зачастую привыкают к визуальному интерфейсу и не обращают внимание на полезные сочетания клавиш, которые значительно упрощают и ускоряют работу с приложениями. К примеру, с помощью одного нажатия комбинации кнопок можно быстро получить доступ к необходимой функции вместо блужданий по многочисленным меню и разделам. В этой заметке мы собрали горячие клавиши для самых востребованных возможностей десктопного Telegram на macOS и Windows.