Telegram

Роскомнадзор запустил свой telegram-канал, о чём сообщил читателям в твиттере. Канал был запущен примерно две недели назад, но ведомство решилось рассказать о нём лишь сейчас.



Абсурд ситуации в том, что именно Роскомнадзор в апреле 2018 года стал инициатором блокировки Telegram в России. За два с лишним года, когда этот мессенджер был официально запрещён, ведомство фактически так и не смогло его заблокировать, зато из-за массовой блокировки IP-адресов пострадало множество других ресурсов.

Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов, пытаясь отследить и предугадать, какие адреса использует Telegram. Создатели мессенджера эффективно противостояли блокировке, Telegram работал почти без перебоев, в том числе благодаря встроенному инструменту для подключения через прокси-сервер.

В июне 2020 года Telegram был разблокирован по согласованию Роскомнадзора с Генеральной прокуратурой.


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