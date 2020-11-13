Роскомнадзор запустил свой telegram-канал, о чём сообщил читателям в твиттере. Канал был запущен примерно две недели назад, но ведомство решилось рассказать о нём лишь сейчас.
📲 Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020
Наш официальный канал: https://t.co/JT3rFH2JGN pic.twitter.com/7N4Hnxz1tW
Абсурд ситуации в том, что именно Роскомнадзор в апреле 2018 года стал инициатором блокировки Telegram в России. За два с лишним года, когда этот мессенджер был официально запрещён, ведомство фактически так и не смогло его заблокировать, зато из-за массовой блокировки IP-адресов пострадало множество других ресурсов.
Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов, пытаясь отследить и предугадать, какие адреса использует Telegram. Создатели мессенджера эффективно противостояли блокировке, Telegram работал почти без перебоев, в том числе благодаря встроенному инструменту для подключения через прокси-сервер.
В июне 2020 года Telegram был разблокирован по согласованию Роскомнадзора с Генеральной прокуратурой.
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