Tinder ушёл из России. Как вернуть деньги за подписку?
Александр Кузнецов —
Сервис знакомств Tinder покинул российский рынок. Он был довольно популярен в нашей стране и монетизировался за счёт платных подписок, от которых сейчас никакого толка.
Приложение Tinder перестанет работать в России с 30 июня в 2023 года. До этой даты можно пользоваться всеми преимуществами платной подписки (при её наличии), а затем она не будет продлеваться. При этом Tinder предусмотрел возврат денег за оставшийся период. Способы возврата отличаются в зависимости от платформы, через которую осуществлялась оплата.
iOS или iPadOS: авторизуйтесь на сайте reportaproblem.apple.com, выберите «Мне нужно», а затем «Запросить возмещение». Нужно указать причину, по которой вы хотите запросить возврат средств, выберите приложение Tinder, подписку и нажмите кнопку «Отправить».
Android или сайт Tinder.com: свяжитесь с командой Tinder, открыв эту форму и выбрав «Запросить возврат средств».
Разработчики Tinder также рассказали, как можно удалить свой аккаунт. Вплоть до 30 июня это можно сделать через настройки в приложении или на сайте, а после этой даты — с помощью инструмента «Управление аккаунтом».
В России у Tinder несколько очень сильных конкурентов, вот наша подборка пяти лучших сервисов для знакомств.
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