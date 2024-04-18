«Тинькофф» изменил условия подписки Tinkoff Pro. Что она даёт и как сэкономить на подключении?

Перевод баланса . Можно перевести кредитный счёт из другого банка в «Тинькофф» и получить дополнительный беспроцентный период в 180 дней. Долг в другом банке оплачивается мгновенно, а в приложении «Тинькофф» появится задолженность, на которую действует беспроцентный период.

Можно перевести кредитный счёт из другого банка в «Тинькофф» и получить дополнительный беспроцентный период в 180 дней. Долг в другом банке оплачивается мгновенно, а в приложении «Тинькофф» появится задолженность, на которую действует беспроцентный период. Бесплатная страховка багажа. Доступна страховка багажа в поездках по России и за рубежом на сумму до 1 тысячи долларов. При задержке багажа на шесть часов клиент получит по 150 долларов за каждое багажное место, максимум два места багажа. При утере путешественнику возместят 40 долларов за каждый килограмм клади. Вес определяется на основании документов, подтверждающих сдачу чемодана.

Доступна страховка багажа в поездках по России и за рубежом на сумму до 1 тысячи долларов. При задержке багажа на шесть часов клиент получит по 150 долларов за каждое багажное место, максимум два места багажа. При утере путешественнику возместят 40 долларов за каждый килограмм клади. Вес определяется на основании документов, подтверждающих сдачу чемодана. Рассрочка на кредитной карте. Беспроцентную рассрочку на три месяца можно получить на покупку от 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

Беспроцентную рассрочку на три месяца можно получить на покупку от 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Кэшбэк за сервисы. Повышенный до 20–30% кешбэк при подписке на сервисы партнёров, среди которых «Иви», Premier, «VK музыка», MyBook и «Касперский». Для остальных пользователей кэшбэк составляет 10%.

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На этой неделе вступили в силу изменения в подписке Tinkoff Pro от банка «Тинькофф». Она подорожала в полтора раза при ежемесячной оплате и вместе с этим стала предоставлять больше преимуществ. Мы решили сравнить новую версию Tinkoff Pro со старой, а также рассказать, как можно платить за эту подписку даже меньше, чем раньше.Для обладателей подписки Tinkoff Pro сохранились прежние преимущества: увеличенный с 3000 до 5000 рублей максимальный кэшбэк по дебетовой карте, начисление 5% на остаток при сумме покупок от 3000 рублей в месяц, повышенный с 7 до 10% годовых доход по накопительному счёту, возможность обналичивания с кредитной карты на 50 тысяч рублей больше каждый месяц и бесплатный автоответчик Олег. Также увеличен кэшбэк за билеты в театр, на концерты и выставки, авиабилеты и бронирование отелей, а в «Тинькофф Мобайл» действует 30-процентная скидка на некоторые услуги и даётся 1200 минут разговоров в месяц при оплате пакетного тарифа.Дополнительно «Тинькофф» предоставил несколько возможностей:Если всё рассчитали и решили, что вам выгодно использовать подписку Tinkoff Pro, есть смысл платить за неё не раз в месяц, а раз в год — так она будет обходиться вам чуть ли не в два раза дешевле. Раньше она стоила 199 рублей в месяц, а через чат поддержки её можно было перевести на тариф с годовой оплатой 1990 рублей. Сейчас эта подписка стоит 299 рублей в месяц, но «Тинькофф» не только сохранил возможность платить за год, но и упростил переход на этот тариф — общаться с поддержкой в чате для этого не требуется, достаточно просто выбрать его в процессе подключения подписки. Если она у вас уже подключена и нет опции перехода на оплату за год, можно обратиться в чат и попросить оператора перевести вас на другой тариф. 1990 рублей спишутся с вашего счёта в дату следующего платежа и подписка будет обходиться вам не в 299, а в 166 рублей в месяц.