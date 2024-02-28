С какими ограничениями столкнутся обладатели карт «Мир» в 2024 году

Фото: Госдума
В новый пакет санкций США и Евросоюза вошли ограничения, направленные против нескольких российских банков и Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора системы «Мир». «Российская газета» побеседовала с аналитиками, и те рассказали, с какими ограничениями и сложностями из-за этого столкнутся обладатели карт «Мир», а также карт систем Visa, UnionPay, MasterCard, выпущенных российскими банками.
Внутри России все операции по банковским картам перечисленных систем (СБП, оплата по QR-коду, платежи в интернете и прочее) продолжат работать, как и прежде. Процессинг осуществляется через шлюзы НСПК без использования иностранных сервисов, поэтому никаких новых ограничений не появится. Санкции затронут только тех, кто пользуется картами «Мир» в зарубежных поездках или при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. Российские банки не будут ограничивать использование этих карт, ограничения будут целиком зависеть от банков, работающих за пределами страны, и особенно сильными они будут в странах, которые поддерживают санкции.
«Некоторые банки и торговые точки за рубежом, могут ограничить прием карт „Мир“ и кобейджинговых карт „Мир-UnionPay“, а также карт UnionPay, выпущенных российскими банками, попавшими в санкционный список. Данное правило не ново, иностранные банки и торговые точки самостоятельно определяют готовность работать с санкционными компаниями, взвешивая риск попадания под вторичные санкции».
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Ограничения появятся в том числе у кобейджинговых карт на базе систем «Мир» и UnionPay. В РФ такие карты выпускают «Газпромбанк», «Примсоцбанк» и «Россельхозбанк», и после введения новых санкций им придётся приостановить их выпуск и выдачу клиентам. Аналитики рекомендуют живущим за рубежом держателям карт «Мир» и UnionPay заранее обналичивать средства, чтобы расплачиваться за необходимые товары и услуги.