Срочно обновите приложение «Сбербанк Онлайн»

Фото: Сбер
«Сбербанк» просит своих клиентов не откладывая обновить приложение для Android. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале банка.
Согласно источнику, обновиться нужно всем пользователям, которые до сих пользуются не самыми свежими версиями личного кабинета — 14.6 и старше. Представители «Сбера» предупреждают, что в ближайшее время они будут постепенно отключаться, так что, если не обновиться сейчас, то приложение может подвести вас в самый неподходящий момент.
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Обновить «Сбербанк Онлайн» для Android можно несколькими способами: в магазинах приложений вроде RuStore, GetApps, AppGallery и Galaxy Store, скачать установочный APK-файл с сайта «Сбера», либо открыть приложение, перейти в раздел «Профиль» — «О приложении» и нажать на строку с обновлением.
Недавно пользователи iOS-приложения «Сбербанка» тоже столкнулись с его отключением — это произошло после появления в App Store утилиты «Учет онлайн». Правда, когда модераторы её удалили, у некоторых пользователей старая версия заработала снова.