Срочно обновите приложение «Сбербанк Онлайн»



Фото: Сбер





«Сбербанк» просит своих клиентов не откладывая обновить приложение для Android. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале банка.



Согласно источнику, обновиться нужно всем пользователям, которые до сих пользуются не самыми свежими версиями личного кабинета — 14.6 и старше. Представители «Сбера» предупреждают, что в ближайшее время они будут постепенно отключаться, так что, если не обновиться сейчас, то приложение может подвести вас в самый неподходящий момент.



