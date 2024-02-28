Мошенники освоили новый развод с фейковым налогом

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — сообщают эксперты «Тинькофф защита».

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Схему заметили специалисты по безопасности «Тинькофф Банка». Жертвам рассылаются письма с инструкциями, как избавиться от якобы принудительных ежемесячных списаний.Адресатам рассказывают о введении несуществующего налога на СВО. По легенде злоумышленников, со счета регулярно будут улетать десятки тысяч рублей. Чтобы отменить списания и сэкономить, жертве предлагают заполнить форму отказа на поддельном сайте банка. Обманутый пользователь вводит данные, которые попадают мошенникам, а в дальнейшем используются для снятия денег со счетов и оформления кредитов.«Тинькофф» предупреждает, что письма приходят клиентам всех крупных банков, и внешне повторяют их фирменную стилистику.