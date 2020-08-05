





Компания Google обновила приложение «Файлы» для Android. В нём появилась возможность хранения данных в специальной папке с дополнительной защитой 4-значным PIN-кодом.По словам Google, это нововведение предназначено для тех, кто даёт попользоваться своими смартфонами другим людям. В защищённой папке можно хранить фотографии документов и другие конфиденциальные файлы, чтобы уберечь их от случайного удаления или просмотра, например, детьми. Там же можно держать личные фотографии, не предназначенные для посторонних.При переносе файла в защищённую папку этот файл пропадает из галереи и становится недоступен в прочих файловых менеджерах. Он зашифровывается, поэтому доступ к нему нельзя будет получить даже при подключении смартфона к компьютеру. Если забыть PIN-код от защищённой папки, вернуть доступ к содержащимся в ней файлам не получится.В 2019 году почти аналогичная защита файлов появилась в принадлежащем компании Microsoft облачном хранилище OneDrive. Пользователь может создать защищённую папку с доступом к файлам только после прохождения двухфакторной аутентификации (например, с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или получения кода на смартфон). OneDrive защищает файлы как в облаке, так и в локальном хранилище, а защита PIN-кодом в приложении «Файлы» доступна только на смартфоне, файлы не синхронизируются с облаком Google Drive.Защита папки PIN-кодом доступна в приложении «Файлы» версии 1.0.323, которое уже доступно в Play Маркете для части пользователей.