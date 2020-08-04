«На данном этапе рассмотрения собранные данные с помощью носимых устройств предоставляются важным преимуществом на рынке онлайн-рекламы», — Европейская комиссия.







Сделка компании Google по приобретению производителя носимой электроники Fitbit за 2,1 миллиарда долларов приостановлена. Антимонопольные органы Евросоюза в отношении этого запустили четырехмесячное расследование.Европейская комиссия с заявлением о приостановке сделки выступила сегодня, несмотря на обещание Google не использовать данные фитнес-трекеров в рекламных целях. Антимонопольное ведомство ЕС заявило, что сделка еще больше укрепит доминирующие положение компании в отрасли онлайн-рекламы.По словам регулятора, приобретение Fitbit предоставит Google преимущество в сфере персонализации рекламы через её поисковую систему, а это в свою очередь затруднит конкуренцию, и в конечном итоге приведет к повышению цен для рекламодателей и издателей. Комиссия примет решение до 9 декабря.