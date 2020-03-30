Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новый раздел — «Желания». Сюда пользователь может добавлять ссылки на вещи, о которых он мечтает, а у его друзей появляется возможность узнать, что будет уместно купить ему в подарок.
«Желания» доступны в боковом меню вкладки «Профиль» мобильного приложения VK, а также по ссылке vk.com/wishlist. Если вишлист уже наполняется, он появится в «Подробной информации» профиля пользователя.
В «Желания» можно добавлять товары из магазина «ВКонтакте», а также AliExpress. В разделе отмечаются подборки различных вещей, собранные на основе интересов пользователя.
Раздел опирается на интересы пользователей и предлагает добавить в вишлист товары, которые могут им понравиться. Например, если друг пока не поделился своими желаниями, но увлекается машинами, пользователь увидит подборку с идеями для подарка ему — аксессуарами для авто. Также в разделе будут событийные рекомендации к праздникам, сезонам или другим ситуациям: например, сейчас в подборке #лучшедома — всё нужное для комфортной удалённой учёбы или работы. Товары из этой подборки будут доставляться в ускоренном режиме — только из России.
Если друг уже указал желание, то пользователь может добавить его и в свой вишлист или приобрести прямо внутри VK. Чтобы случайно не подарить человеку одно и то же или договориться о совместной покупке, стоит нажать «Хочу подарить». Сам автор списка отметку не увидит, но все остальные друзья узнают, кто планирует вручить эту вещь.
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«Желания» доступны в боковом меню вкладки «Профиль» мобильного приложения VK, а также по ссылке vk.com/wishlist. Если вишлист уже наполняется, он появится в «Подробной информации» профиля пользователя.
В «Желания» можно добавлять товары из магазина «ВКонтакте», а также AliExpress. В разделе отмечаются подборки различных вещей, собранные на основе интересов пользователя.
Раздел опирается на интересы пользователей и предлагает добавить в вишлист товары, которые могут им понравиться. Например, если друг пока не поделился своими желаниями, но увлекается машинами, пользователь увидит подборку с идеями для подарка ему — аксессуарами для авто. Также в разделе будут событийные рекомендации к праздникам, сезонам или другим ситуациям: например, сейчас в подборке #лучшедома — всё нужное для комфортной удалённой учёбы или работы. Товары из этой подборки будут доставляться в ускоренном режиме — только из России.
Если друг уже указал желание, то пользователь может добавить его и в свой вишлист или приобрести прямо внутри VK. Чтобы случайно не подарить человеку одно и то же или договориться о совместной покупке, стоит нажать «Хочу подарить». Сам автор списка отметку не увидит, но все остальные друзья узнают, кто планирует вручить эту вещь.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия