Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить сервис для загрузки вертикальных видео во втором квартале 2020 года. Об этом сообщил сайт VC со ссылкой на неназванный источник.Проект получил рабочее название «Клипы». Сообщается, что сервис станет частью «суперприложения» на базе VK, развитием которого занимается Mail.ru Group. Продвижением новой платформы займутся создатели профессионального контента и лидеры мнений. Уточняется, что компания уже ведет переговоры со знаменитостями.У пользователей будет возможность редактирования видео, добавления масок и наложения эффектов. Помимо этого, в сервисе планируется поддержка технологии компьютерного зрения для управления жестами и игр с дополненной реальностью. Также предполагается запустить функции для монетизации авторского контента. Рекламы на старте не будет.На момент публикации пресс-служба «ВКонтакте» не прокомментировала информацию. Напомним, с 2016 года компания занимается развитием формата «Историй» внутри социальной сети. Планируется, что «Клипы» будут отображаться в том же блоке.