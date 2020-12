Если задуматься, жанр ролевых игр идеально подходит для мобильных устройств. Но вот вспомнить действительно классные и популярные проекты почему-то не удаётся. Нет, какие-то топовые RPG для смартфонов и планшетов все-таки есть, но счет идет даже не на десятки. Самая распространённая проблема — когда разработчики обращаются к крайностям: либо пытаются делать игры какими мы привыкли их видеть на компьютерах, либо скатываются в примитивизм, прикрытый какими-то выдуманными особенностями мобильных игр. Найти золотую середину сложно, но игре Slash of Sword: Rebellious Jousting это удалось. Рассказываем, почему поклонникам жанра RPG и просто людям в поисках интересных проектов обязательно нужно поиграть в нее. Кстати, она уже доступна в App Store для скачивания на iPhone или iPad, а релиз для Android запланирован на февраль.Для начала о графике. В отличие от компьютеров и консолей, знакомство с игрой в App Store и Google Play и последующее появление желания скачать ее возникает исключительно по скриншотам и описанию. Когда на смартфон нам предлагают поставить очевидно громоздкую RPG с реверансом в сторону реалистичной и тяжелой «компьютерно-консольной» графики (а по факту с качеством картинки актуальным на PC лет 10-15 назад), это отпугивает некоторых игроков. В Slash of Sword: Rebellious Jousting с этим порядок. Графика здесь такая, какую мы ждем от мобильных игр, и при этом для «смартфонного» формата она очень качественная. На мой взгляд, напоминает такие проекты как Oceanhorn для iOS или The Legend of Zelda на Nintendo.Сразу при знакомстве Slash of Sword располагает к себе. Уже по «витрине» магазина приложений ты понимаешь, что получишь крутую картинку, проработанный мир и адекватные спецэффекты — и все это сделано в оптимальном виде для смартфона или планшета. Однако игре удается производить впечатление не только в первые минуты. Здесь достаточно разнообразные локации, персонажи и здания, реализована смена дня и ночи, есть погодные эффекты, классно сделаны освещение и вода. Чем дольше играешь, тем больше интересного начинаешь замечать. Скажем так, если в метро кто-то решит подглядывать через плечо, краснеть за свой выбор не придется. Slash of Sword: Rebellious Jousting выглядит круто. Впрочем, на одной только графике далеко не уехать, в жанре RPG важнейшую роль играет история и боевая система, включая экипировку персонажа и прокачку его умений. Вот, какая завязка сюжета в Slash of Sword: Rebellious Jousting. Главного героя обвиняют в убийстве, которого он не совершал. А наказание за такое — участие в боях на потеху добропорядочным жителям. Но мы ведь не можем просто взять и смириться? Придется попробовать себя в роли гладиатора, а вместе с тем заниматься расследованием причин, которые привели нас к этой трагической ситуации. Что важно, баланс между исследованием мира и боями соблюден, так что в равной мере удастся прокачивать свои скилы в поединках и погружаться в разворачивающуюся на фоне этого историю.Как водится, сначала нас познакомят с основами игрового процесса: научат перемешаться между локациями, дадут первое слабенькое оружие, помогут устроить пробный поединок, покажут работу инвентаря и распределение очков умений. Первые шаги в мире Slash of Sword: Rebellious Jousting мы делаем в достаточно комфортной и дружелюбной обстановке, чтобы могли справиться даже те, кто впервые открывает для себя жанр RPG. Но в это же время нельзя сказать, что игра затягивает процесс обучения, так что хардкорные геймеры не успеют заскучать. Довольно быстро нас перестанут подталкивать к строго определенным действиям и дадут больше свободы в принятии решений. В частности, можно выбирать разные стратегии в диалогах и наблюдать последствия того, когда вы захотите быть более жестким и агрессивным, либо ко всему относиться с пониманием и эмпатией. В общем, игроки сами отвечают за экспириенс, который получат в процессе прохождения.Отдельно стоит сказать про развитие персонажа. Выбора класса нет, поскольку сюжетная линия такого не предусматривает, да и боевая система тоже рассчитана только на одну игровую расу. Впрочем, некоторое разделение в зависимости от личных пристрастий все-таки есть: персонажа можно прокачивать с одноручным или двуручным оружием, а также сочетая легкий меч и щит. Фанатам магов или эльфов на этом моменте можно немного взгрустнуть, но лично я подход разработчиков одобряю. В мобильной игре не обязательно должно быть все то, что мы обычно видим на компьютерах и консолях. Карманный формат всегда должен предполагать возможность быстро достать гаджет, немного поиграть, получить от этого удовольствие и спокойно вернуться к другим делам. В общем, играем за человека драться будем на кулаках, а сражаться на мечах. Постепенно найдем себе приличную экипировку: мощное оружие, щит, шлем, плащ и накидку, накопим разные зелья. При переходе на новый уровень, в зависимости от стратегии, сможем улучшать силу, здоровье и выносливость. А позже — получим доступ к дополнительным полезным навыкам типа быстрого перемещения по карте или шанса на критический удар с повышенным уроном.Что же касается боевой механики, она достаточно простая и адаптирована под палец. Наносим удары одной кнопкой, блокируем атаки противника другой, а время от времени выгадываем момент для прыжка. При этом сражения нельзя назвать простыми или однообразными. Slash of Sword: Rebellious Jousting постоянно бросает вызовы то более сильными противниками, то увеличением их количества. Как результат, поединки требуют от игроков быстроту реакции, умение продумывать тактику и правильно выбирать экипировку. В общем, не заскучать. На десерт решил оставить парочку недостатков. Во-первых, управление требует привычки, а джойстик перемещения постоянно хочется сдвинуть в сторону — слишком уж он близко к краю экрана расположен. На iPhone 12 Pro Max это ощущается как небольшая промашка в эргономике пользовательского интерфейса. Да и вообще, лично я оставил бы управление джойстиком только во время сражений, где это имеет смысл для повышения сложности и прокачки скилов игрока вместе и главным героем. А вот ходить по локациям удобней было бы касаниям нужной точки на экране. Второй момент — при переходе из локации в локацию игра на пару секунд включает экран загрузки. И лично мне показалось, что слишком уж часто я наблюдаю этот экран, когда бегаешь туда-сюда, выполняя задания. Впрочем, вопрос управления разработчики могут решить и позже — улучшив интерфейс в одном из плановых обновлений. А вот экраны загрузки легко можно оправдать высоким качеством графики и детализацией локаций. Какие-то несерьезные недостатки получились.А по итогу скажу, что искренне рекомендую поставить Slash of Sword: Rebellious Jousting всем, кто любит PRG и хочет играть в них на мобильных устройствах. Кроме того игра отлично зайдет фанатам Oceanhorn и подобных игр. Да и вообще, могу порекомендовать ее всем, кто хочет найти не казуальную убивалку времени, а серьезный проект с сюжетом. В достоинства Slash of Sword: Rebellious Jousting запишем проработку игрового мира, адекватную прокачку персонажа без лишних сложностей, нескучную боевую систему и наличии истории, вокруг которой все строится. Недостатками может стать управление (но к нему быстро привыкаешь и в целом оно довольно обычное), частые экраны загрузки локации, а также очень простую относительно компьютерных RPG систему прокачки навыков без выбора класса персонажа. Но, как я уже сказал, недостатки тут незначительные, а достоинства более чем серьезные. Так что самое время перейти в App Store и скачать Slash of Sword: Rebellious Jousting