Нашли полноценную RPG для смартфона или планшета. Без неловкого подражания компьютерным играм, но и без чрезмерных упрощений мобильного формата.

Slash of Sword: Rebellious Jousting

Если задуматься, жанр ролевых игр идеально подходит для мобильных устройств. Но вот вспомнить действительно классные и популярные проекты почему-то не удаётся. Нет, какие-то топовые RPG для смартфонов и планшетов все-таки есть, но счет идет даже не на десятки. Самая распространённая проблема — когда разработчики обращаются к крайностям: либо пытаются делать игры какими мы привыкли их видеть на компьютерах, либо скатываются в примитивизм, прикрытый какими-то выдуманными особенностями мобильных игр. Найти золотую середину сложно, но игре Slash of Sword: Rebellious Jousting это удалось. Рассказываем, почему поклонникам жанра RPG и просто людям в поисках интересных проектов обязательно нужно поиграть в нее. Кстати, она уже доступна в App Store для скачивания на iPhone или iPad, а релиз для Android запланирован на февраль.


Для начала о графике. В отличие от компьютеров и консолей, знакомство с игрой в App Store и Google Play и последующее появление желания скачать ее возникает исключительно по скриншотам и описанию. Когда на смартфон нам предлагают поставить очевидно громоздкую RPG с реверансом в сторону реалистичной и тяжелой «компьютерно-консольной» графики (а по факту с качеством картинки актуальным на PC лет 10-15 назад), это отпугивает некоторых игроков. В Slash of Sword: Rebellious Jousting с этим порядок. Графика здесь такая, какую мы ждем от мобильных игр, и при этом для «смартфонного» формата она очень качественная. На мой взгляд, напоминает такие проекты как Oceanhorn для iOS или The Legend of Zelda на Nintendo.

Slash of Sword: Rebellious Jousting

Сразу при знакомстве Slash of Sword располагает к себе. Уже по «витрине» магазина приложений ты понимаешь, что получишь крутую картинку, проработанный мир и адекватные спецэффекты — и все это сделано в оптимальном виде для смартфона или планшета. Однако игре удается производить впечатление не только в первые минуты. Здесь достаточно разнообразные локации, персонажи и здания, реализована смена дня и ночи, есть погодные эффекты, классно сделаны освещение и вода. Чем дольше играешь, тем больше интересного начинаешь замечать. Скажем так, если в метро кто-то решит подглядывать через плечо, краснеть за свой выбор не придется. Slash of Sword: Rebellious Jousting выглядит круто. Впрочем, на одной только графике далеко не уехать, в жанре RPG важнейшую роль играет история и боевая система, включая экипировку персонажа и прокачку его умений. Вот, какая завязка сюжета в Slash of Sword: Rebellious Jousting. Главного героя обвиняют в убийстве, которого он не совершал. А наказание за такое — участие в боях на потеху добропорядочным жителям.  Но мы ведь не можем просто взять и смириться? Придется попробовать себя в роли гладиатора, а вместе с тем заниматься расследованием причин, которые привели нас к этой трагической ситуации. Что важно, баланс между исследованием мира и боями соблюден, так что в равной мере удастся прокачивать свои скилы в поединках и погружаться в разворачивающуюся на фоне этого историю.

Slash of Sword: Rebellious Jousting

Как водится, сначала нас познакомят с основами игрового процесса: научат перемешаться между локациями, дадут первое слабенькое оружие, помогут устроить пробный поединок, покажут работу инвентаря и распределение очков умений. Первые шаги в мире Slash of Sword: Rebellious Jousting мы делаем в достаточно комфортной и дружелюбной обстановке, чтобы могли справиться даже те, кто впервые открывает для себя жанр RPG. Но в это же время нельзя сказать, что игра затягивает процесс обучения, так что хардкорные геймеры не успеют заскучать. Довольно быстро нас перестанут подталкивать к строго определенным действиям и дадут больше свободы в принятии решений. В частности, можно выбирать разные стратегии в диалогах и наблюдать последствия того, когда вы захотите быть более жестким и агрессивным, либо ко всему относиться с пониманием и эмпатией. В общем, игроки сами отвечают за экспириенс, который получат в процессе прохождения.
Отдельно стоит сказать про развитие персонажа. Выбора класса нет, поскольку сюжетная линия такого не предусматривает, да и боевая система тоже рассчитана только на одну игровую расу. Впрочем, некоторое разделение в зависимости от личных пристрастий все-таки есть: персонажа можно прокачивать с одноручным или двуручным оружием, а также сочетая легкий меч и щит. Фанатам магов или эльфов на этом моменте можно немного взгрустнуть, но лично я подход разработчиков одобряю. В мобильной игре не обязательно должно быть все то, что мы обычно видим на компьютерах и консолях. Карманный формат всегда должен предполагать возможность быстро достать гаджет, немного поиграть, получить от этого удовольствие и спокойно вернуться к другим делам. В общем, играем за человека драться будем на кулаках, а сражаться на мечах. Постепенно найдем себе приличную экипировку: мощное оружие, щит, шлем, плащ и накидку, накопим разные зелья. При переходе на новый уровень, в зависимости от стратегии, сможем улучшать силу, здоровье и выносливость. А позже — получим доступ к дополнительным полезным навыкам типа быстрого перемещения по карте или шанса на критический удар с повышенным уроном.

Slash of Sword: Rebellious Jousting

Что же касается боевой механики, она достаточно простая и адаптирована под палец. Наносим удары одной кнопкой, блокируем атаки противника другой, а время от времени выгадываем момент для прыжка. При этом сражения нельзя назвать простыми или однообразными. Slash of Sword: Rebellious Jousting постоянно бросает вызовы то более сильными противниками, то увеличением их количества. Как результат, поединки требуют от игроков быстроту реакции, умение продумывать тактику и правильно выбирать экипировку. В общем, не заскучать. На десерт решил оставить парочку недостатков. Во-первых, управление требует привычки, а джойстик перемещения постоянно хочется сдвинуть в сторону — слишком уж он близко к краю экрана расположен. На iPhone 12 Pro Max это ощущается как небольшая промашка в эргономике пользовательского интерфейса. Да и вообще, лично я оставил бы управление джойстиком только во время сражений, где это имеет смысл для повышения сложности и прокачки скилов игрока вместе и главным героем. А вот ходить по локациям удобней было бы касаниям нужной точки на экране. Второй момент — при переходе из локации в локацию игра на пару секунд включает экран загрузки. И лично мне показалось, что слишком уж часто я наблюдаю этот экран, когда бегаешь туда-сюда, выполняя задания. Впрочем, вопрос управления разработчики могут решить и позже — улучшив интерфейс в одном из плановых обновлений. А вот экраны загрузки легко можно оправдать высоким качеством графики и детализацией локаций. Какие-то несерьезные недостатки получились.

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А по итогу скажу, что искренне рекомендую поставить Slash of Sword: Rebellious Jousting  всем, кто любит PRG и хочет играть в них на мобильных устройствах. Кроме того игра отлично зайдет фанатам Oceanhorn и подобных игр. Да и вообще, могу порекомендовать ее всем, кто хочет найти не казуальную убивалку времени, а серьезный проект с сюжетом. В достоинства Slash of Sword: Rebellious Jousting запишем проработку игрового мира, адекватную прокачку персонажа без лишних сложностей, нескучную боевую систему и наличии истории, вокруг которой все строится. Недостатками может стать управление (но к нему быстро привыкаешь и в целом оно довольно обычное), частые экраны загрузки локации, а также очень простую относительно компьютерных RPG систему прокачки навыков без выбора класса персонажа. Но, как я уже сказал, недостатки тут незначительные, а достоинства более чем серьезные. Так что самое время перейти в App Store и скачать Slash of Sword: Rebellious Jousting.


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