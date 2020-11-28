Разработчик игры Slash of Sword: Rebellious Jousting анонсировал дату её выпуска. Изначально предполагалось, что она выйдет в конце октября, но релиз был перенесён. Эта игра появится в App Store 3 декабря, а с февраля 2021 года в неё можно будет играть на Android.
Slash of Sword: Rebellious Jousting — RPG-игра с открытым миром, сюжетом, диалогами героев и боевой системой консольного уровня. Узнать больше подробностей об этой игре можно в инстаграме инди-студии NoTriple-A.
Из описания Slash of Sword: Rebellious Jousting
Вас обвинили в преступлении, которого вы не совершали, и отправили сражаться на арену в качестве наказания. Вас ждут кровавые и тактические поединки на выживание с множеством соперников разной сложности. Пробуйте изучать навыки, чтобы становиться искуснее, а также исследовать локации и общаться с персонажами, чтобы добиться справедливости!
Пробуйте принимать решения, помочь ли раненому человеку, что недавно был бандитом и грабил простых путников? Рассказать ли о найденном вами сокровище его владельцу? А может отпустить девушку с разбойником, что похитил ее, или разобраться с ним и вернуть девушку к отцу? Решать вам.
▣ Окунитесь в историю с множеством вариантов развитий событий.
▣ Принимайте решения, которые в дальнейшем повлияют на сюжетную линию и отношение персонажей к вам.
▣ Познакомьтесь с тактической боевой системой, в которой необходимо подбирать момент для атаки, а также вовремя блокировать или уворачиваться.
▣ Запишитесь на участие в кулачных боях в таверне.
▣ Исследуйте локации, побывав в различных городах, поселениях, лесах и пещерах.
▶ История — Расследуйте клубок событий вместе со своим братом Ричардом, пройдите путь от обычного путника до легендарного воина, и выясните, кто и зачем вас подставил. Повстречайте интересных персонажей со своей историей и помогайте им или сразитесь с уникальными противниками, за победу над которыми вы получите особые бонусы.
▶ Кастомизация — Вам доступно большое количество различного вооружения, одноручных или двуручных мечей, а также щитов и брони. Вы можете отправиться к цирюльнику, чтобы поменять внешний вид персонажа. Отрастите бороду или отпустите себе конский хвост. Наденьте капюшон во время дождя или укройтесь плащом, чтобы он добавил глубины вашему персонажу.
▶ Прокачка — Становитесь более опытным воином, сражаясь на арене или с бандитами во время путешествия по миру игры. Станьте мастером меча или щита, или же прокачивайте все навыки постепенно. Учитесь изматывать противника контр-атаками или побеждать молниеносными сериями скоростных ударов.
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