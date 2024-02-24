Windows 11 меняет процесс установки обновлений. А что, так можно было?!



Microsoft тестирует обновления Windows 11 без перезагрузки. Об этом пишет IT Home.



Согласно источнику, в бета-канале Windows Insider Dev появился новый тип апдейтов — сама Microsoft называет их «горячие патчи». Ключевая особенность таких обновлений в том, что они впервые в истории не будут требовать перезагрузки компьютера в процессе инсталляции, при этом все изменения в системе будут применяться мгновенно.







Microsoft заявляет, что принцип работы «горячего исправления» заключается в «исправлении кода памяти работающего процесса без его перезапуска».



Сейчас новый тип «горячих» апдейтов тестируется для ежемесячных патчей Windows 11, а в будущем, возможно, перекочует и в более крупные выпуски. Необходимость перезагрузки и ожидания установки считается самой раздражающей особенностью обновлений Windows, из-за чего многие стремятся вовсе их отключить. Нововведение точно понравится пользователям Windows 11.