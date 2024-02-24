Windows 11 меняет процесс установки обновлений. А что, так можно было?!

Олег

Windows 11


Microsoft тестирует обновления Windows 11 без перезагрузки. Об этом пишет IT Home.

Согласно источнику, в бета-канале Windows Insider Dev появился новый тип апдейтов — сама Microsoft называет их «горячие патчи». Ключевая особенность таких обновлений в том, что они впервые в истории не будут требовать перезагрузки компьютера в процессе инсталляции, при этом все изменения в системе будут применяться мгновенно.

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Microsoft заявляет, что принцип работы «горячего исправления» заключается в «исправлении кода памяти работающего процесса без его перезапуска».

Сейчас новый тип «горячих» апдейтов тестируется для ежемесячных патчей Windows 11, а в будущем, возможно, перекочует и в более крупные выпуски. Необходимость перезагрузки и ожидания установки считается самой раздражающей особенностью обновлений Windows, из-за чего многие стремятся вовсе их отключить. Нововведение точно понравится пользователям Windows 11. 

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Источник:
IT Home
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Комментарии

Андрей
+32
Андрей
Не вижу проблемы перезагрузиться. Надуманно как-то, чего там может раздражать? Всё равно комп выключается рано или поздно.
Да и зачем вообще отключать обновления? Староверы какие-то, которые ещё на 7-ке их отключали необоснованно.
Сегодня в 14:50
#
Владимир Мулач
+128
Владимир Мулач Андрей
Клиповое мышление у большинства прогрессирует. Нужно чтобы все мгновенно. Нет времени ожидать перезагрузки.
Сегодня в 15:16
#
tellurian
+1994
tellurian Андрей
Учитывая сколько бывает проблем из-за обновлений, лучше лишний раз рабочую систему не трогать. Работает и хорошо. Лучшее враг хорошего!
Сегодня в 16:33
#
Вася Вотафаков
+5718
Вася Вотафаков
Улучшение конечно же хорошее. Вот только реально ничего в перезагрузке плохого нет. И наоборот. В случае неудачного апдейта система просто вернется в предыдущее состояние. А как оно будет при горячем обновлении хз. Допустим вы работаете на компе. И система решает обновиться без вашего ведома и что-то там заменить. В итоге получаем BSOD и всё что мы делали на компе слетает.
Сегодня в 15:16
#
Dmitriy
+869
Dmitriy
Да, в подавляющем большинстве linux-системы давно так живут, часть обновлений после установки применяется сразу, часть после перезагрузки, которую можно сделать хоть через 100 лет. У винды ныне потребностей в перезапуске по каждому чиху стало меньше, да, но масса задач до сих пор требует рестарта, вместо переинициализации соотв. служб.
Сегодня в 17:34
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