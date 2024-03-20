Всего одно приложение продлит жизнь вашему смартфону на несколько лет

Александр
Фото: Unsplash

Физические кнопки — одни из самых капризных и часто ломающихся компонентов в смартфонах. Они подвижные, поскольку предназначены для смыкания и размыкания контактов, и из-за этого изнашиваются со временем. Чем реже вы используете их, тем меньше вероятность, что они выйдут из строя и смартфону потребуется ремонт.

Обидно, когда кнопка питания начинает барахлить — например, заедает, не всегда срабатывает или вообще не нажимается. Её замена обойдётся не очень дорого (конечно, если в мастерской найдут нужную запчасть), но смартфон придётся вскрывать, а это чревато тем, что его корпус потеряет первозданный вид, а внутрь попадёт пыль.

Любой Android-смартфон можно настроить так, чтобы экран выключался не физической кнопкой, а виртуальной — на экране. В Play Маркете доступно несколько приложений, обеспечивающих такую возможность, их можно найти по словам screen off button. Принцип работы у всех один и тот же: устанавливаете, запускаете, предоставляете доступ к управлению системными функциями и размещаете значок или виджет приложения на экране.



После этого больше не нужно нажимать на физическую кнопку выключения, чтобы заблокировать смартфон, достаточно нажать на кнопку на экране. Идеально, если ваше устройство может включаться разными способами — например, от разблокировки сканером отпечатков пальцев или сканером в камере, в этом случае вам вообще не потребуется физическая кнопка питания (за исключением разве что случаев, когда потребуется перезагрузить смартфон).

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Комментарии

Lord
+565
Lord
Заметил, что кнопка включения начала барахлить, — ставь эти приложения.
Сегодня в 12:09
#
+39
makc80 Lord
Они не помогут на яблоке, при установки приложений нужно нажимать физическую кнопку(((
2 часа назад в 12:44
#
+47
BINSER makc80
AssistiveTouch можно включить в универсальном доступе.
2 часа назад в 13:02
#
Mers
+4305
Mers
Это тот момент, когда нужно писать, что в айфоне это уже давно есть или нет?😄
2 часа назад в 13:35
#