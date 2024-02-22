Айтишник раскрыл способ увеличить автономность Android-смартфона. Сможет и ребенок, и бабушка



В сети появилась информация о том, как сэкономить заряд аккумулятора на любом Android-смартфоне. Её опубликовала «Газета.ру».



Согласно источнику, чрезмерный расход аккумулятора является следствием неправильных действий самого пользователя. Речь идет о привычке постоянно закрывать приложения, запущенные в фоновом режиме — об этом рассказал изданию IT-специалист компании «Код безопасности» Константин Горбунов.







При запуске приложения в оперативную память подгружаются необходимые для его работы ресурсы. Если утилиту свернуть, часть данных останется в памяти (попадет в кэш) и она «заморозится» в текущем состоянии.





«Когда пользователь снова обращается к ранее свернутому приложению, системе уже не требуется инициировать его полную загрузку, а нужно лишь восстановить кэш. В случае закрытия, ОС придется вновь подгружать все необходимые ресурсы, поэтому с этой точки зрения сворачивание приложений несет больше пользы, чем закрытие», — Константин Горбунов.



Так называемый «холодный запуск» приложения потребляет гораздо больше энергии и других ресурсов, чем при открытии его из свернутого состояния. Иными словами, если отучить себя закрывать фоновые процессы, то можно сэкономить заряд батареи смартфона.