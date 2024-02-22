Айтишник раскрыл способ увеличить автономность Android-смартфона. Сможет и ребенок, и бабушка

Олег

Android


В сети появилась информация о том, как сэкономить заряд аккумулятора на любом Android-смартфоне. Её опубликовала «Газета.ру».

Согласно источнику, чрезмерный расход аккумулятора является следствием неправильных действий самого пользователя. Речь идет о привычке постоянно закрывать приложения, запущенные в фоновом режиме — об этом рассказал изданию IT-специалист компании «Код безопасности» Константин Горбунов.

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При запуске приложения в оперативную память подгружаются необходимые для его работы ресурсы. Если утилиту свернуть, часть данных останется в памяти (попадет в кэш) и она «заморозится» в текущем состоянии.

«Когда пользователь снова обращается к ранее свернутому приложению, системе уже не требуется инициировать его полную загрузку, а нужно лишь восстановить кэш. В случае закрытия, ОС придется вновь подгружать все необходимые ресурсы, поэтому с этой точки зрения сворачивание приложений несет больше пользы, чем закрытие», — Константин Горбунов. 

Так называемый «холодный запуск» приложения потребляет гораздо больше энергии и других ресурсов, чем при открытии его из свернутого состояния. Иными словами, если отучить себя закрывать фоновые процессы, то можно сэкономить заряд батареи смартфона. 

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

Mers
+4907
Mers
Эммм… он не попутал с iOS случаем?🤔
час назад в 16:17
#
+262
mr.panda
Что то подобное про iOS или watchOS Стас Васильев рассказывал, когда еще техноблогингом занимался.
IGuides перепечатывает газету ру. Профильный ресурс))) что дальше?)
час назад в 16:40
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Aspard
+553
Aspard
А он точно айтишник?)
42 минуты назад
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