Как почистить WhatsApp и освободить память на iPhone и Android

Олег

WA


WhatsApp, как и любой мессенджер, имеет свойство разрастаться в размерах и занимать существенную часть внутренного хранилища смартфона. Так происходит потому, что мы ежедневно пользуемся ими — смотрим новости, обмениваемся фото, видео и голосовыми сообщениями. Всё это занимает память.

К счастью, ситуация поправима. Конечно, можно просто удалить WhatsApp и установить его заново, но есть и менее радикальный метод — избирательная очистка. На iOS и Android алгоритм один и тот же:

  • Откройте WhatsApp и перейдите в «Настройки»
  • Нажмите «Данные и хранилище»
  • Выберите «Управление хранилищем».
WA

В верхней части экрана вы увидите, сколько сейчас занимают ваши данные внутри WhatsApp. Чуть ниже есть два блока:
  • «Просмотр и удаление объектов». Здесь можно увидеть перечень всех медиафайлов из всех чатов, которые хранятся в кэш, расположенных по убыванию объема. Можно либо просто удалить самые большие (первые в списке), либо поискать и выбрать те, которые точно не пригодятся.
WhatsApp
  • «Чаты». Здесь все ваши чаты отсортированы по тому, сколько места они занимают. Самый «тяжелый» будет первым в списке. Нажмите на конкретный чат, просмотрите файлы, которые были в нем отправлены и закэшированы, и удалите всё, что вам не пригодится.
WhatsApp

Этими способами вы можете очистить память, при этом не удаляя сами чаты с переписками и важной информацией. Если же для вас это неважно, то можете просто удалить чаты целиком — медиафайлы из кэша тоже удалятся и память освободится. 

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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+575
S.T.A.L.K.E.R.
Статья ни о чем 😂😂😂
Сегодня в 18:14
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