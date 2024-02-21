Из Android-смартфонов внезапно пропал Nerby Share. Как теперь передать файлы по Bluetooth?

Компания Google начала обновлять компонент Android, отвечающий за функцию передачи файлов устройствам поблизости — Nearby Share. Впервые он появился в ОС в 2020 году и повторяет функциональность Apple AirDrop: через Nearby Share передаются файлы на другие Android- и Windows-устройства, находящиеся в зоне действия Bluetooth.
В последние недели многие пользователи Android могли заметить, что из диалогового меню «Поделиться» пропала кнопка Nearby Share. Кроме того, приложение Google Files лишилось раздела для приема файлов «по воздуху». Как теперь передавать данные?
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Сама опция никуда не делась, просто Google её переименовала. Первыми ренейминг затронул пользователей Samsung Galaxy, а теперь он распространяется на владельцев Android-смартфонов других брендов. В «чистом» Android кнопка сейчас называется «Быстрая отправка», а в других оболочках может быть немного иное название. Она всё так же расположена в меню «Поделиться», только немного ниже.
Чтобы принять файл по Nearby Share, больше не нужно заходить в Google Files и открывать соответствующий раздел. Всё, что вам требуется — один раз открыть настройки смартфона, перейти в пункт «Подключения» → «Быстрая отправка» и включить видимость вашего устройства для других пользователей. После этого передача файлов будет инициироваться автоматически, как на iPhone.
Чистый Android
OneUI на Samsung Galaxy
Сейчас Nearby Share переименовалась в «Быструю отправку» еще не у всех, но Google обещает сделать это на каждом Android-смартфоне с версией 6.0 и новее. Компоненты автоматически обновляются через Play Store и в ближайшие недели название функции будет окончательно унифицировано.