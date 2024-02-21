Из Android-смартфонов внезапно пропал Nerby Share. Как теперь передать файлы по Bluetooth?

Сама опция никуда не делась, просто Google её переименовала. Первыми ренейминг затронул пользователей Samsung Galaxy, а теперь он распространяется на владельцев Android-смартфонов других брендов. В «чистом» Android кнопка сейчас называется «Быстрая отправка», а в других оболочках может быть немного иное название. Она всё так же расположена в меню «Поделиться», только немного ниже.Чтобы принять файл по Nearby Share, больше не нужно заходить в Google Files и открывать соответствующий раздел. Всё, что вам требуется — один раз открыть настройки смартфона, перейти в пункт «Подключения» → «Быстрая отправка» и включить видимость вашего устройства для других пользователей. После этого передача файлов будет инициироваться автоматически, как на iPhone.Сейчас Nearby Share переименовалась в «Быструю отправку» еще не у всех, но Google обещает сделать это на каждом Android-смартфоне с версией 6.0 и новее. Компоненты автоматически обновляются через Play Store и в ближайшие недели название функции будет окончательно унифицировано.