«Яндекс Плюс Мульти» отдают бесплатно на пару месяцев, а дальше — по 99 рублей в месяц
Александр Кузнецов —
«Яндекс» проводит акцию: студенты могут получить подписку «Плюс Мульти» бесплатно до конца года, а затем ещё год платить за неё по 99 рублей в месяц. По окончании действия льготного периода вернётся обычная цена — 299 рублей ежемесячно.
Для участия в этой акции нужно перейти на сайт «Яндекса», подключить подписку «Плюс Мульти» (если у вас её ещё нет) и заполнить анкету, документально подтвердив, что вы студент. Плата за подписку перестанет списываться со следующего учётного периода и до конца месяца, а затем в течение года сервис будет предоставляться вам со скидкой 66%.
«Плюс Мульти» — это доступ к миллионам треков и подкастов на «Яндекс Музыке», фильмам и сериалам на «Кинопоиске» и кэшбэк баллами. В подписку можно добавить 4 аккаунта и 10 устройств. У каждого в подписке свои аккаунты, а баллы и рекомендации не смешиваются. За подписку платит только владелец со своей карты. Баллы кэшбэка можно копить и тратить на поездки, заказы и развлечения в сервисах «Яндекса». Например, вы можете получить баллы за поездки с «Яндекс Go», а потратить — на заказ в «Яндекс Лавке».
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