Завтра в App Store и Play Маркете пропадёт оплата российскими картами. Что делать?





10 марта из-за отключения российских банков от международной финансовой системы SWIFT и платёжных шлюзов Visa и Mastercard зарубежные площадки не смогут принимать от россиян платежи с помощью банковских карт. В частности, в App Store будет невозможно приобрести приложение или игру, оплатить другой контент, оформить или продлить подписку.



В случае с App Store существуют обходные пути, позволяющие производить оплату со счёта Apple ID или по номеру мобильного телефона.



Пополнить счёт Apple ID можно с помощью подарочной карты App Store или iTunes, которые выпускаются номиналами 500, 1000, 1500 и 3000 рублей. Эти карты продаются в магазинах электроники, в интернет-магазинах, а также в приложениях «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн». Счёт также можно пополнить с банковской карты, если она была привязана ранее (сейчас привязать карту к счёту, скоре всего, не получится).



Оплата в App Store также поддерживается российскими мобильными операторами, и в этом случае деньги за покупку спишутся со счёта телефона. Включить такой способ оплаты можно перейдя в «Настройки» → «Учетная запись Apple ID» → «Оплата и доставка» → «Добавить способ оплаты» → «Мобильный телефон».



Если у вас Android-смартфон, вам тоже может быть доступна оплата покупок в Play Маркете со счёта телефона (хотя у некоторых пользователей она исчезла). Отключите Wi-Fi и включите мобильный интернет, найдите контент, который вы хотите приобрести, перейдите к оплате и среди способов оплаты поищите оплату через оператора сотовой связи. Если такая возможность доступна, то этот способ оплаты будет использоваться в дальнейшем по умолчанию.

