10 марта из-за отключения российских банков от международной финансовой системы SWIFT и платёжных шлюзов Visa и Mastercard зарубежные площадки не смогут принимать от россиян платежи с помощью банковских карт. В частности, в App Store будет невозможно приобрести приложение или игру, оплатить другой контент, оформить или продлить подписку.
В случае с App Store существуют обходные пути, позволяющие производить оплату со счёта Apple ID или по номеру мобильного телефона.
Пополнить счёт Apple ID можно с помощью подарочной карты App Store или iTunes, которые выпускаются номиналами 500, 1000, 1500 и 3000 рублей. Эти карты продаются в магазинах электроники, в интернет-магазинах, а также в приложениях «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн». Счёт также можно пополнить с банковской карты, если она была привязана ранее (сейчас привязать карту к счёту, скоре всего, не получится).
Оплата в App Store также поддерживается российскими мобильными операторами, и в этом случае деньги за покупку спишутся со счёта телефона. Включить такой способ оплаты можно перейдя в «Настройки» → «Учетная запись Apple ID» → «Оплата и доставка» → «Добавить способ оплаты» → «Мобильный телефон».
Если у вас Android-смартфон, вам тоже может быть доступна оплата покупок в Play Маркете со счёта телефона (хотя у некоторых пользователей она исчезла). Отключите Wi-Fi и включите мобильный интернет, найдите контент, который вы хотите приобрести, перейдите к оплате и среди способов оплаты поищите оплату через оператора сотовой связи. Если такая возможность доступна, то этот способ оплаты будет использоваться в дальнейшем по умолчанию.
Завтра в App Store и Play Маркете пропадёт оплата российскими картами. Что делать?
Александр Кузнецов —
5889
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Рекомендации
Комментарии
+139
+73
Carter_Mayers amigos
Ну если санкции не расширят, то нет, но все же прекрасно понимают что не инициатива бизнеса это. Ну а пока что, никто не мешает картами оплаты пользоваться или по номеру телефона. Если будет что-то, Apple как и Netflix, предупредит заранее, либо на почту, либо ещё как-то. По крайней мере, в случае чего, весь оплаченный период заранее, дадут использовать до конца. Но если бы хотели отключить что-то кроме Apple Pay и оплаты банковскими картами, уже бы сделали
Сегодня в 00:20
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Мне одному кажется, что где-то мухлёж идет? Ведь по идее в рф с пользователями работает ооо apple-рус, согласно закону о приземлении, соотв и взаиморасчеты внутри страны должны продолжать работать как и раньше. 🤔
Вчера в 22:09
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Да пофиг! Сдался нам этот Эппл Стор! Свой айфон изобретут наши доблестные Ростех и Роснано! Не нужны нам ваши пиндосские айфоны, и винду отключайте, и мс офис тоже, обойдемся
Вчера в 20:08
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saintmaybach saintmaybach
Это сарказм был вообще-то )) верните лайки
Вчера в 21:41
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0
На теле2 чёт не хочет добавляться
Вчера в 19:10
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+137
Можно оплачивать со счета мобилы.
9 марта 2022 в 17:30
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Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Пс: как ни странно, но сам оператор мтс проявил заботу и оповестил.
9 марта 2022 в 17:33
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Олег Воронин Вася Вотафаков
…заботу о комиссии, которую он возьмет с транзакции
Вчера в 19:59
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Вася Вотафаков Олег Воронин
Разве 🤔
Вчера в 20:09
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+73
Carter_Mayers Олег Воронин
Ну а какие варианты, кроме карт оплаты и номера мобильного? Хорошо хоть два варианта есть, главное, чтобы всё функционировало, картой банковской конечно, было удобней, спору нет. Авось вернут когда-нибудь такую возможность, всё таки к комфорту привыкаешь быстро😒
Сегодня в 00:15
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–3
+6
А чё оно само не в состоянии обновиться 🤣🤣🤣
9 марта 2022 в 17:34
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+6
У меня вроде все работает. Не помню обновлялось или нет. Может обновлялось. Только я нового ничего не увидел. Напиши что нового в нем 🤔
9 марта 2022 в 17:53
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+6
О как. Скачаю тогда заново. ;) спс
Вчера в 20:10
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