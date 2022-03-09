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Apple Google App Store Россия Санкции Инструкции Обход санкций

Завтра в App Store и Play Маркете пропадёт оплата российскими картами. Что делать?

Александр
5889



10 марта из-за отключения российских банков от международной финансовой системы SWIFT и платёжных шлюзов Visa и Mastercard зарубежные площадки не смогут принимать от россиян платежи с помощью банковских карт. В частности, в App Store будет невозможно приобрести приложение или игру, оплатить другой контент, оформить или продлить подписку.

В случае с App Store существуют обходные пути, позволяющие производить оплату со счёта Apple ID или по номеру мобильного телефона.

Пополнить счёт Apple ID можно с помощью подарочной карты App Store или iTunes, которые выпускаются номиналами 500, 1000, 1500 и 3000 рублей. Эти карты продаются в магазинах электроники, в интернет-магазинах, а также в приложениях «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн». Счёт также можно пополнить с банковской карты, если она была привязана ранее (сейчас привязать карту к счёту, скоре всего, не получится).

Оплата в App Store также поддерживается российскими мобильными операторами, и в этом случае деньги за покупку спишутся со счёта телефона. Включить такой способ оплаты можно перейдя в «Настройки» → «Учетная запись Apple ID» → «Оплата и доставка» → «Добавить способ оплаты» → «Мобильный телефон».

Если у вас Android-смартфон, вам тоже может быть доступна оплата покупок в Play Маркете со счёта телефона (хотя у некоторых пользователей она исчезла). Отключите Wi-Fi и включите мобильный интернет, найдите контент, который вы хотите приобрести, перейдите к оплате и среди способов оплаты поищите оплату через оператора сотовой связи. Если такая возможность доступна, то этот способ оплаты будет использоваться в дальнейшем по умолчанию.



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Комментарии

Tigrolik
+2
Tigrolik
У Теле2 не работает сервис. Не привязываются их номера.
Сегодня в 08:41
#
–11
simba77
Что делать? 😅😅 Идти и мочить бункерного чекиста накуй 😂
Сегодня в 02:01
#
President
+21
President
Когда весь мир ушёл в перёд, кто идёт назад «в будущее». Осталось подумать почему и зачем
Сегодня в 00:39
#
+139
amigos
А подписка Apple one отключится?
Вчера в 22:51
#
GrenKain
+4
GrenKain amigos
Тоже интересно, работают ли подписки, если есть иностранная банковская карта…

Просто тут писали, что апл ушла с рынка и остановила работу некоторых сервисов. Но не уточнили каких…
Вчера в 23:15
#
+73
Carter_Mayers amigos
Ну если санкции не расширят, то нет, но все же прекрасно понимают что не инициатива бизнеса это. Ну а пока что, никто не мешает картами оплаты пользоваться или по номеру телефона. Если будет что-то, Apple как и Netflix, предупредит заранее, либо на почту, либо ещё как-то. По крайней мере, в случае чего, весь оплаченный период заранее, дадут использовать до конца. Но если бы хотели отключить что-то кроме Apple Pay и оплаты банковскими картами, уже бы сделали
Сегодня в 00:20
#
Pavel Nikiforov
+381
Pavel Nikiforov
Мне одному кажется, что где-то мухлёж идет? Ведь по идее в рф с пользователями работает ооо apple-рус, согласно закону о приземлении, соотв и взаиморасчеты внутри страны должны продолжать работать как и раньше. 🤔
Вчера в 22:09
#
online
+63
online
Удалять не обязательно, чтобы появились статьи. Надо в настройках приложения почистить кэш и перезапустить.
Вчера в 21:56
#
saintmaybach
+9
saintmaybach
Да пофиг! Сдался нам этот Эппл Стор! Свой айфон изобретут наши доблестные Ростех и Роснано! Не нужны нам ваши пиндосские айфоны, и винду отключайте, и мс офис тоже, обойдемся
Вчера в 20:08
#
saintmaybach
+9
saintmaybach saintmaybach
Это сарказм был вообще-то )) верните лайки
Вчера в 21:41
#
+257
law
В приложении мир написано теперь можно оплачивать в апсторе
Вчера в 19:36
#
0
evilkasatka
На теле2 чёт не хочет добавляться
Вчера в 19:10
#
+137
Mikkas
Я с йоты уже около года оплачиваю подписку в аппсторе,норм так🤘
Вчера в 18:33
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Пс: как ни странно, но сам оператор мтс проявил заботу и оповестил.
9 марта 2022 в 17:33
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин Вася Вотафаков
…заботу о комиссии, которую он возьмет с транзакции
Вчера в 19:59
#
+73
Carter_Mayers Олег Воронин
Ну а какие варианты, кроме карт оплаты и номера мобильного? Хорошо хоть два варианта есть, главное, чтобы всё функционировало, картой банковской конечно, было удобней, спору нет. Авось вернут когда-нибудь такую возможность, всё таки к комфорту привыкаешь быстро😒
Сегодня в 00:15
#
–3
khan85
Обновите приложение!!!
9 марта 2022 в 17:25
#
+6
samOsebe khan85
Удали->скачай->устави заново
9 марта 2022 в 17:32
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков samOsebe
А чё оно само не в состоянии обновиться 🤣🤣🤣
9 марта 2022 в 17:34
#
+6
samOsebe Вася Вотафаков
хз. но лучше такие действия совершить (они кстати не такие сложные), чем скулить о неработающем.
9 марта 2022 в 17:36
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков samOsebe
У меня вроде все работает. Не помню обновлялось или нет. Может обновлялось. Только я нового ничего не увидел. Напиши что нового в нем 🤔
9 марта 2022 в 17:53
#
+6
samOsebe Вася Вотафаков
Ничего нового, окромя нормально отображающихся статей. Видимо у них при обновлении какой то глюк произошел. У меня appstore показал, что я не из облака забираю повторно, а скачиваю новый дистрибутив. Вобщем хз, но! Заработало в прежнем режиме.
Вчера в 18:18
#
+6
samOsebe Вася Вотафаков
опробуйте
Вчера в 22:51
#
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