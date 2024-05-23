Онлайн-кинотеатр Premier убрал самую выгодную подписку в архив и поднял цену в 4,5 раза

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В 2020 году онлайн-кинотеатр Premier проводил акцию и позволял оформить премиум-подписку по цене 29 рублей в месяц, обещая, что такая цена будет действовать всегда — до тех пор, пока пользователь сам не отменит её.Сегодня подписчики Premier, платящие по 29 рублей, стали получать по SMS и электронной почте оповещения о том, что с 6 июня 2024 года размер абонентской платы вырастет до 129 рублей в месяц, а это почти в 4,5 раза больше, чем было. При этом сам тариф был якобы убран в архив, хотя и прежде (после весны 2020 года) подключиться к нему было невозможно.Даже 129 рублей в месяц это относительно небольшая плата за премиум-подписку Premier, ведь другим пользователям она обходится в 299 рублей, и даже если заплатить за год (1799 р.) получится чуть дороже — 150 рублей в месяц. Premier принадлежит холдингу «Газпром-Медиа», который также владеет телеканалами ТНТ и ТНТ4. Этот сервис специализируется на фильмах, сериалах и шоу производства «Газпром Медиа» и предлагает довольно много эксклюзивов, которых нет в других легально работающих онлайн-кинотеатрах (например, все серии Comedy Club).