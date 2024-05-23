Онлайн-кинотеатр Premier убрал самую выгодную подписку в архив и поднял цену в 4,5 раза

Александр
В 2020 году онлайн-кинотеатр Premier проводил акцию и позволял оформить премиум-подписку по цене 29 рублей в месяц, обещая, что такая цена будет действовать всегда — до тех пор, пока пользователь сам не отменит её. 



Сегодня подписчики Premier, платящие по 29 рублей, стали получать по SMS и электронной почте оповещения о том, что с 6 июня 2024 года размер абонентской платы вырастет до 129 рублей в месяц, а это почти в 4,5 раза больше, чем было. При этом сам тариф был якобы убран в архив, хотя и прежде (после весны 2020 года) подключиться к нему было невозможно.



Даже 129 рублей в месяц это относительно небольшая плата за премиум-подписку Premier, ведь другим пользователям она обходится в 299 рублей, и даже если заплатить за год (1799 р.) получится чуть дороже — 150 рублей в месяц. Premier принадлежит холдингу «Газпром-Медиа», который также владеет телеканалами ТНТ и ТНТ4. Этот сервис специализируется на фильмах, сериалах и шоу производства «Газпром Медиа» и предлагает довольно много эксклюзивов, которых нет в других легально работающих онлайн-кинотеатрах (например, все серии Comedy Club).

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Комментарии

Dmitriy
+946
Dmitriy
Интересно, сколько реально у них и подобных сервисов подписчиков? Ныне у нас с фмльмами-то н очень стало...
2 часа назад в 15:46
#
tellurian
+1370
tellurian Dmitriy
В отчётах некоторые пишут.
Многие сами снимают кино и оно пользуется спросом. Прибыль есть.
2 часа назад в 16:09
#
+6
makarush
…«При этом сам тариф был якобы убран в тариф, хотя и прежде (после весны 2020 года) подключиться к нему было невозможно.»…

Забавно, тариф в тарифе. Автору статьи медаль, пожалуйста! Кузнецов, как всегда, браво 👏
час назад в 16:35
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+645
pincher
Ни разу не платил за премьер🤣 Брал промокод на 30 – 60 дней на «пэпер» и сразу отключал подписку… по истечению брал новый промокод😏😎. И так уже два года
час назад в 16:57
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