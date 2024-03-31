10 бесплатных фотостоков, доступных в России

Людей встречают по одежке, а статью, пост в соцсетях или текст в личном блоге — по обложке. И хоть в центре внимания остается содержание, яркий снимок позволяет публикации привлечь внимание. Выделить время на съемки есть далеко не у всех, да и уловить запоминающийся кадр нужно уметь. Поэтому на помощь приходят фотостоки.
Многие популярные сайты, например Pixabay или Pixels, стали недоступны в ру-сегменте. Попасть на них можно, но для этого придется заморачиваться с обходными путями, а кому это нужно, если есть много других вариантов в свободном доступе. Все материалы можно брать в оборот для своих нужд и не бояться, что вам прилетят претензии от правообладателей. Некоторые файлы могут быть платными, это нормально. Так владельцы зарабатывают, в том числе и на содержание своих коллекций. Ограничения видны сразу по водяным знакам или специальным плашкам.
Несмотря на безвозмездность услуг, правила хорошего тона никто не отменял и лучше указать источник снимка или его автора в своей публикации. А в конце нашей подборки вас ждет небольшой бонус, который поможет проще скачивать фото из практически любого источника.
Сайт имеет обширную библиотеку бесплатных стоковых фото и удобную поисковую систему. Можно фильтровать файлы по цвету, ориентации, стилю, количеству людей, возрасту моделей. Помимо фотографий можно найти бесплатные иконки, векторные изображения, файлы в формате PSD или PNG для вставки собственного фона.
Несмотря на весьма мрачное название, сток отличается невероятно живыми снимками, которых тут свыше 400 тысяч. Искать постановочных кадров с моделями тут не стоит. Все изображения похожи на работы любителей сделать пару кадров в свободное время. Что не делает их плохими.
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Сама коллекция не слишком объемна, но может похвастаться приличным набором не только изображений, но и текстур. У сайта удобный поиск, разделение по категориям, а библиотека пополняется ежедневно.
Еще одна хорошая база бесплатных фото и видео. Интуитивная система навигации будет удобна даже тем, кто не смыслит в английском языке. Есть раздел с тематическими подборками и категориями. Найдется все: от абстракции и текстур до путешествий и еды. Главное пропускать первую строку из выдачи — контент в ней платный.
Русскоязычный сток с библиотекой свыше 8000 изображений и 27 категориями. Есть возможность сортировки по самым популярным снимкам или найти последние добавленные файлы.
Создатель сайта — 24 летний фотограф, работы которого постоянно отклоняли крупные компании. Парень решил создать собственный фотобанк, где кроме лайв-снимков есть хорошие работы нейросети и арты 3D-художников. Единственный минус — разрозненный поиск.
Если вы ищете яркие, стильные арты, то вам сюда. Среди них можно найти и более приземленные или винтажные кадры, но они, пожалуй в меньшинстве.
Один из самых популярных сайтов, который по сей день принимает работы фотографов по всему миру.
Набор категорий довольно скромен — их всего десять. Интерфейс тоже далек от дизайнерского идеала, а навигация спрятана в самом низу сайта. Зато все работы красивы с художественной точки зрения и представлены в высоком разрешении.
Завершаем подборку сайтом от профессионального фотографа. Всего сток насчитывает почти 2000 снимков. Основное внимание уделено природным ландшафтам, пейзажам, людям, транспорту. Также найдутся 3D-рендеры, текстуры и снимки еды, но их количество значительно уступает другим категориям.
Бонус
Если вам не принципиален размер и качество файла, есть простой способ быстро сохранять найденные изображения. Достаточно установить расширение браузера «Сохранить изображение как»
, кликнуть правой клавишей мыши на выбранном снимке и определиться с форматом.