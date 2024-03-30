WhatsApp изменился до неузнаваемости. Управление стало в разы проще

Артем
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С выходом обновления 24.6.77 панель навигации сместилась вниз. Теперь, чтобы переключиться между чатами, статусом и звонками больше не нужно тянуться к верхней части экрана.

Все элементы теперь расположены по нижнему краю, прямо под управление большим пальцем. Переключаться по-прежнему можно двумя способами: простым тапом, либо свайпом в сторону.

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Также дизайн иконок подтянули к актуальному для Android-систем Material You.

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Стоит отметить, что обновление рассылается постепенно и если вы не обнаружили изменение интерфейса в своем смартфоне, просто подождите несколько дней.
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Источник:
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Комментарии

Социопат Обычный
0
Социопат Обычный
"
WhatsApp изменился до неузнаваемости. Управление стало в разы проще" — ох уж эти заголовки...
6 минут назад
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