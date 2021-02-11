Продолжаем нашу серию мифов про компьютеры (в которой уже с десяток частей, включая легенды о процессорах, материнских платах, видеокартах, оперативной памяти и даже Wi-Fi). И сегодня затронем такой немаловажный компонент ПК, как термопаста, она же термопластичный интерфейс или «хладомазь». Ну и начнем с классики:
Миф №1. Термопасту нужно наносить только крестиком, звездочкой или точкой. И как можно больше.
От рисования пентаграмм на крышке процессора вы его температуру не снизите. Вспомним, для чего нужна термопаста: что подошва радиатора, что крышка процессора не идеально ровные, в них есть небольшие «овраги», где скапливается воздух — а он далеко не лучший проводник тепла. Поэтому и нужна термопаста: она заполняет эти пустоты и улучшает теплообмен. При этом нужно помнить, что коэффициент теплопроводности даже у лучших хладомазей ощутимо меньше, чем у алюминия или меди.
Какие из этого можно сделать выводы? Наносить термопасту нужно так, чтобы она полностью покрыла крышку процессора, иначе останутся полости с воздухом. При этом ее слой должен быть как можно тоньше, иначе ее относительно низкий коэффициент теплопроводности будет только мешать. Очевидно, что различные художества на крышке процессора могут оставить после себя пустоты, да и выдавливание целого тюбика хорошему теплоотводу тоже не поможет. Поэтому капаем термопасту в центр крышки, размазываем тонким слоем и прижимаем кулером. Все.
Хорошо видно, что точки в центре не хватает — края процессора остаются без термопасты.
Миф №2. Использование хорошей термопасты позволит сэкономить на кулере.
Важно понимать, что термопаста не рассеивает тепло — она просто передает его от процессора к радиатору и не более того. Да, дешевая термопаста может делать это не эффективно, тем самым вызывая повышенный нагрев CPU. Но если не справляется кулер, хорошая термопаста здесь никак не поможет: она свою работу сделает и тепло передаст, только вот рассеять его система охлаждения не сможет, что и приведет к повышенному нагреву и даже троттлингу процессора.
Миф №3. Без термопасты процессор моментально перегреется.
Разумеется нет. Конечно, теплообмен между крышкой процессора и радиатором без термопасты станет хуже, но не забываем, что обе эти поверхности шлифуются, временами до зеркальности, то есть прямой контакт между ними будет хорошим. Поэтому как минимум запустить ПК и посидеть в интернете вы без проблем сможете и без термопасты на CPU. Да, если у вас горячий быстрый процессор, то в играх и рабочих задачах могут быть проблемы с нагревом, но все же если по какой-то причине у вас под рукой нет термопасты, вы все еще сможете использовать компьютер для базовых задач и без нее.
Основания современных кулеров нередко отполированы до блеска, так что «овражков» там практически нет.
Миф №4. Под рукой нет термопасты? Майонез тоже подойдет.
А вот это уже достаточно опасный миф, который, кстати, сработает. Почему? Да потому что большинство привычных нам гелеобразных субстанций имеют теплопроводности куда выше, чем у воздуха, поэтому температура CPU с майонезом будет ниже, чем вообще без всего. Означает ли это, что та же зубная паста может заменить хотя бы дешевую термопасту?
Увы — нет. Она, как и тот же майонез, имеет в составе воду, которая достаточно быстро испарится. К тому же они не рассчитаны на использование при 70-80 градусах по Цельсию. В итоге скорее всего меньше чем через час такая импровизированная хладомазь высохнет, температура CPU вырастет, и вам придется снова снимать охлаждение, чтобы отскоблить с радиатора и крышки процессора сухие остатки и нанести уже нормальную термопасту.
Миф №5. Чем выше заявленная теплопроводность термопасты, тем ниже будет температура процессора.
С точки зрения физики так и должно быть — но, если вы посмотрите тесты термопаст, то в большинстве своем будут выделяться только совсем дешевые графитовые смазки типа КПТ-8, более-менее качественные термопасты будут различаться по конечной температуре CPU всего на пару-тройку градусов.
Даже в случае с горячим CPU под разгоном большой разницы между термопастами нет.
Почему так? Да потому что термопаста далеко не всегда является узким местом в системе. Представьте себе шлюз на реке: если он будет узким, то вода будет накапливаться. Если он будет по ширине как река — очевидно, вода будет спокойно течь. И если он будет шире реки — вода опять же будет без проблем течь. И вот термопаста играет роль такого шлюза, а река — это тепловой поток от процессора.
И нередко оказывается, что даже недорогой термопасты с не самой высокой теплопроводностью хватает, чтобы «переправить» все тепло от крышки процессора к радиатору, поэтому эффект от более качественных термопаст оказывается буквально на уровне погрешности.
Миф №6. Термопасты — каменный век, лучше жидкого металла ничего нет.
Жидкий металл — это не метафора, это действительно расплав. Просто мы привыкли видеть металлы в жидком состоянии лишь при огромных температурах, однако, например, смесь галия и индия (основных компонентов жидкого металла) находится в жидком состоянии и при привычных для нас 20 градусах по Цельсию. При этом, разумеется, его теплопроводность оказывается в разы выше, чем у традиционных термопаст, так как все же это полноценный металл.
Получается, что хладомази больше не нужны? Вовсе нет. Во-первых, смотрим миф выше — если между обычными термопастами разницы нередко не бывает, то эффект от жидкого металла на крышке CPU будет минимален. Во-вторых, стоит помнить, что, в отличие от инертных термопаст, жидкий металл не только химически активен, но еще и отлично проводит ток. Случайная капля этого расплава на материнской плате может ее убить, а алюминиевый радиатор вообще за сутки превратится в труху. Это же касается и меди — через год на ней от жидкого металла образуется черный налет, который плохо проводит тепло.
Жидкий металл выглядит, конечно, красиво, но алюминий превращает в труху за несколько часов.
Поэтому использовать жидкий металл в ПК стоит только на никелированных поверхностях и в тех местах, где тепловой поток настолько интенсивен, что обычные термопасты не справляются — например, под крышкой процессора, где нужно нередко передать сотню-другую ватт тепла с миниатюрного кристалла.
Миф №7. Термопасту нужно менять при каждой чистке компьютера.
Очередной достаточно массовый бесполезный совет. Менять термопасту нужно только тогда, когда температура на процессоре выросла, а чистка кулера не помогает. И для большинства современных термопаст это происходит спустя 3-5 лет после нанесения, для качественных хладомазей и того больше. Нет смысла в профилактической замене термопасты раз в год — никакого положительного эффекта от этого вы не заметите.
Миф №8. Если термопаста густая и плохо мажется — она старая и ее использовать ее нельзя.
Термопаста — это всего лишь разведенный в масле или геле металлический порошок, поэтому консистенции у разных производителей могут быть абсолютно различными. На конечные свойства это никак не влияет — правильно нанесенная на крышку CPU густая термопаста также будет отлично работать, возможно даже лучше более жидких аналогов, так как текучесть обеспечивают как раз органические гели, которые не очень хорошо проводят тепло.
Миф №9. Термопаста в комплекте с кулером всегда плохого качества и использовать ее не стоит.
Ага, особенно если она идет вместе с «башнями» от Be Quiet! или Noctua. На деле обычно теплопроводные свойства комплектной термопасты производители подбирают так, чтобы она «раскрывала потенциал» кулера. Поэтому, очевидно, не стоит ждать Arctic MX-4 в комплекте к дешевому Deepcool, но, с другой стороны, там она просто не нужна — такой кулер будет ставиться лишь в пару к холодным Core i3 или Ryzen 3.
Вместе с топовыми «башнями» частенько также кладут отличную термопасту.
С другой стороны, вместе с дорогими мощными кулерами в комплекте идет очень качественная термопаста: например, в случае с Noctua это NT-H1, которая по своим качествам входит в топ лучших хладомазей и отдельно стоит нередко под тысячу рублей за 4-граммовый шприц. Поэтому если в комплекте к вашему кулеру идет термопаста — смысла покупать другую нет.
Миф №10. Термопасты можно мешать.
Нередко бывает так, что нужно, например, заменить процессор, и многие ленятся до конца стирать старую термопасту с подошвы радиатора — дескать, все равно они все из одной бочки наливаются. Однако так делать не стоит. Видели когда-нибудь лавовую лампу? Смесь из двух термопаст вполне может сделать ее аналог, то есть дополнительный раздел сред. Очевидно, способствовать передаче тепла это точно не будет, поэтому не ленимся убирать остатки старой термопасты.
Знаете еще какие-нибудь мифы о термопастах? Делитесь ими в комментариях.
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Тесты показали, что наносить нужно не слишком тонко и не слишком толсто, средне. Именно так будет максимально передаваться тепло.
как раз объяснил в статье, почему нужно тонко).