Фильмы Рейтинг Итоги года 2022

10 самых популярных фильмов с торрентов в 2022 году

Александр


Компания Group-IB определила десять наиболее популярных фильмов, которые чаще всего скачивали с торрентов и других пиратских ресурсов в этом году. 

Топ-10 самых спираченных фильмов в России в 2022 году:

  1. Бэтмен
  2. Человек-паук: нет пути домой
  3. Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия
  4. Топ Ган: Мэверик
  5. Проект «Адам»
  6. Фантастические твари: тайны Дамблдора
  7. Затерянный город
  8. Соник 2 в кино
  9. Мир Юрского периода: господство
  10. Варяг

Что парадоксально, несмотря проблемы с легальным показом фильмов (из-за закрытия границ и кинотеатров), самих пиратских сайтов стало меньше. В 2021 году существовало приблизительно 119 тысяч уникальных русскоязычных сайтов с пиратским контентом, а к концу 2022 года их осталось лишь 69 тысяч. Общие доходы пиратов оцениваются в 50 миллионов долларов, что несоизмеримо меньше ущерба, который они наносят правообладателям и создателям контента. Некоторые пираты уходят в подполье: открывают сайты в даркнете, запускают телеграм-каналы и распространяют контент в мессенджерах, соцсетях и по прямым ссылкам.
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