10 самых популярных фильмов с торрентов в 2022 году

Компания Group-IB определила десять наиболее популярных фильмов, которые чаще всего скачивали с торрентов и других пиратских ресурсов в этом году.
Топ-10 самых спираченных фильмов в России в 2022 году:
- Бэтмен
- Человек-паук: нет пути домой
- Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия
- Топ Ган: Мэверик
- Проект «Адам»
- Фантастические твари: тайны Дамблдора
- Затерянный город
- Соник 2 в кино
- Мир Юрского периода: господство
- Варяг
Что парадоксально, несмотря проблемы с легальным показом фильмов (из-за закрытия границ и кинотеатров), самих пиратских сайтов стало меньше. В 2021 году существовало приблизительно 119 тысяч уникальных русскоязычных сайтов с пиратским контентом, а к концу 2022 года их осталось лишь 69 тысяч. Общие доходы пиратов оцениваются в 50 миллионов долларов, что несоизмеримо меньше ущерба, который они наносят правообладателям и создателям контента. Некоторые пираты уходят в подполье: открывают сайты в даркнете, запускают телеграм-каналы и распространяют контент в мессенджерах, соцсетях и по прямым ссылкам.