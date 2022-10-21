Кино

На Apple TV+ состоялась премьера чёрной комедии «Рэймонд и Рэй»

Фархад

Apple TV+ Raymond Ray

Комедийная драма рассказывает о Рэймонде и Рэе, которые исполняют последнюю волю своего покойного отца — он завещал, чтобы братья собственноручно вырыли ему могилу.

Трейлер поверхностно раскрывает непростые отношения между братьями, проблемы в личной жизни каждого из героев, а также их ненависть к отцу, после смерти которого они узнают о существовании третьего сына от молодой жены.

Рэймонд (Юэн МакГрегор) и Рэй (Итан Хоук) являются абсолютными противоположностями друг друга, хоть и получили одно имя на двоих. Первый — слишком порядочный и скучный, а второй — музыкант и алкоголик в завязке. Единственное, что их объединяет — неприязнь к усопшему.

В фильме также присутствуют драматические моменты, поднимающие вопросы вечных споров отцов и детей. Каждый из братьев задумывается о конфликтах с усопшим родителем и пытается найти объяснение своим переживаниям.

Картина была удостоена награды на Международном фестивале кино в Торонто в сентябре 2022 года. Продюсером выступил оскароносный Альфонсо Куарон, известный по фильмам «Рома», «Гравитация», «Лабиринт Фавна» и «Бьютифул».

Фильм «Рэймонд и Рэй» уже доступен подписчикам сервиса Apple TV+.

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Источник:
Apple TV+
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