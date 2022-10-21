На Apple TV+ состоялась премьера чёрной комедии «Рэймонд и Рэй»





Комедийная драма рассказывает о Рэймонде и Рэе, которые исполняют последнюю волю своего покойного отца — он завещал, чтобы братья собственноручно вырыли ему могилу.



Трейлер поверхностно раскрывает непростые отношения между братьями, проблемы в личной жизни каждого из героев, а также их ненависть к отцу, после смерти которого они узнают о существовании третьего сына от молодой жены.





Рэймонд (Юэн МакГрегор) и Рэй (Итан Хоук) являются абсолютными противоположностями друг друга, хоть и получили одно имя на двоих. Первый — слишком порядочный и скучный, а второй — музыкант и алкоголик в завязке. Единственное, что их объединяет — неприязнь к усопшему.





В фильме также присутствуют драматические моменты, поднимающие вопросы вечных споров отцов и детей. Каждый из братьев задумывается о конфликтах с усопшим родителем и пытается найти объяснение своим переживаниям.

Картина была удостоена награды на Международном фестивале кино в Торонто в сентябре 2022 года. Продюсером выступил оскароносный Альфонсо Куарон, известный по фильмам «Рома», «Гравитация», «Лабиринт Фавна» и «Бьютифул».Фильм «Рэймонд и Рэй» уже доступен подписчикам сервиса Apple TV+