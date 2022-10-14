Кино Санкции

Кинотеатры отказываются крутить «пиратки» на экранах. Как так?

Артем
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Крупные сети выступили против введения принудительной лицензии на зарубежные фильмы. 

Представители киносетей «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Синема стар», а также Start, «МТС медиа» и ассоциация продюсеров кино, направили письмо Михаилу Мишустину с просьбой отклонить идею о введении принудительной лицензии. По их мнению это приведет к волне «пиратства» и отказу пользователей от лицензионного контента, что в дальнейшем пагубно скажется на онлайн-кинотеатрах. 

Также это может привести к ухудшению отношений с зарубежными сотрудниками из дружественных стран.

В сообщении сказано:

«Для российских продюсеров упадок онлайн-кинотеатров и хаос в кинотеатральной сфере, а также дополнительные трудности в продажах своего контента за рубеж означают резкое снижение возможностей для производства качественного контента.»

Просьба была направлена в связи с предложением создать специальное ведомство, которое будет собирать недоступный для россиян контент. Доходы от проката таких фильмов предложено направлять не его правообладателям или «пиратам», а на баланс государства. Это позволит бизнесу находиться в «легальном пространстве», а гражданам не чувствовать себя ущемленными из-за отсутствия фильмов.
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Источник:
DTF
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Комментарии

+4415
Carter_Mayers
Пиратство само по себе плохое дело, всегда был сторонником легального контента и всяких там Нетфликс и Кинопоисков. Заплатил деньги и через пару минут уже смотришь что хотел. Сейчас ситуация к сожалению изменилась и приходится пользоваться различными, иными сервисами, чтобы смотреть новинки. Был бы выбор, то и дальше бы платил за подписки, но раз уж случилась подобная срань, то приходится идти на решительные шаги. Понимаю бедных официалов, всё что строили годами, по сути или разрушено или находится в данной стадии. Смысла платить за все эти Иви, Старт и аналоги с каждым месяцем становится всё меньше и меньше. Либо надо уходить им в иной бизнес, либо делать цены более лояльными, потому что и качество некоторых фильмов и сериалов, тоже снилизлось. Частенько недоумеваю, когда смотрю какую-нибудь корейскую новинку или вообще сериал, а там даже FHD нет. Вот вам 720P, нямкайте не обляпайтесь блин.
50 минут назад
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