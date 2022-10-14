Кинотеатры отказываются крутить «пиратки» на экранах. Как так?

«Для российских продюсеров упадок онлайн-кинотеатров и хаос в кинотеатральной сфере, а также дополнительные трудности в продажах своего контента за рубеж означают резкое снижение возможностей для производства качественного контента.»

Крупные сети выступили против введения принудительной лицензии на зарубежные фильмы.Представители киносетей «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Синема стар», а также Start, «МТС медиа» и ассоциация продюсеров кино, направили письмо Михаилу Мишустину с просьбой отклонить идею о введении принудительной лицензии. По их мнению это приведет к волне «пиратства» и отказу пользователей от лицензионного контента, что в дальнейшем пагубно скажется на онлайн-кинотеатрах.Также это может привести к ухудшению отношений с зарубежными сотрудниками из дружественных стран.Просьба была направлена в связи с предложением создать специальное ведомство, которое будет собирать недоступный для россиян контент. Доходы от проката таких фильмов предложено направлять не его правообладателям или «пиратам», а на баланс государства. Это позволит бизнесу находиться в «легальном пространстве», а гражданам не чувствовать себя ущемленными из-за отсутствия фильмов.