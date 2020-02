Главная международная лига по дрон-рейсингу Drone Champions League совместно с издателем THQ Nordic объявляют о старте продаж самого реалистичного симулятора гонок дронов – DCL – The Game. Теперь маневрировать на невероятных скоростях по самым захватывающим трассам можно в режиме онлайн.



Игра с реалистичной физикой полета придется по вкусу всем: заядлым геймерам, тем, кто делает первые шаги в пилотировании дроном в режиме FPV (First Person View – от первого лица), фристайл-пилотам, а также просто любителям снимать видео с коптеров. Кроме того, DCL – The Game, в которой можно осуществлять управление с помощью настоящего полетного контроллера, отлично подойдет и опытным пилотам дронов – для совершенствования навыков.







DCL – The Game поступит в продажу 18 февраля 2020 года и будет доступна на PlayStation4, XBoxOne и в Steam (PC и Mac). В игре более 30 невероятных трасс, включая полноценные виртуальные аналоги реальных треков Drone Champions League. Игрокам доступно 4 режима полетов, множество дронов на выбор, а также более ста вариантов раскрасок и скинов. Кроме того, симулятор позволяет соревноваться по сети с участием до 30-ти игроков со всего мира.



С помощью DCL – The Game можно начать профессиональную карьеру пилота дрона: симулятор используется для тренировки и аттестации пилотов официальных соревнований DCL.