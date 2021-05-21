На протяжении нескольких десятилетий вместе с законом Мура выполнялся еще один эмпирический закон, сформулированный Якобом Нильсеном. Он гласит, что скорость доступа в интернет у обычного пользователя повышается в среднем на 50% за год. Однако теперь аналитики из Strategy Analytics сообщают, что закону Нильсена пора на покой вслед за законом Мура — он перестал выполняться.
По их данным, рост скорости широкополосного доступа в интернет снизится на 82% в 2018-2028 годах. Аналитики считают, что большей части пользователей в ближайшие годы не понадобится скорость интернета выше 100-300 Мб/с. Ведущий аналитик Strategy Analytics Дэн Гроссман прокомментировал этот анализ:
Неудивительно, что рост трафика снижается. В конце концов, ничто не растет вечно. Рост трафика широкополосного интернета был вызван рядом явлений, в том числе недавним бумом потокового видео. И мы не видим, что может продолжать поддерживать высокий рост скорости интернета. Ни видео в 8K, ни виртуальная реальность, ни потоковые игры и умные дома не являются достаточно сильным стимулом для дальнейшего увеличения скорости доступа в сеть.
Директор по обслуживанию Strategy Analytics Фил Канделл добавил, что провайдерам вместо того, чтобы предлагать все более высокие скорости интернета, имеет смысл сосредоточиться на его качестве и внедрении новых функций, в том числе уменьшающих задержку доступа в сеть и увеличивающих надежность подключения.
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