4 причины использовать магазин приложений AppGallery на Android

Каталог AppGallery: более 1 миллиона игр и приложений

Избранное — главное окно магазина, где собраны новинки и интересные предложения.

— главное окно магазина, где собраны новинки и интересные предложения. Приложения

Игры

Я — здесь собрана информация о вашем аккаунте в AppGallery, обновления и функции защиты устройства от вредоносного ПО.

Что с оплатой: всё в порядке

Банковские карты «‎Мир», MasterCard или VISA

Счет мобильного телефона

QIWI Кошелек

А это вообще безопасно?

Есть бонусы для пользователей

В качестве вывода

AppGallery — это основной элемент экосистемы Huawei и главный источник приложений. Впрочем, он также может быть установлен на Android-устройства других производителей. Зачем? Ключевые преимущества: большой каталог, доступные способы оплаты в РФ и бонусы для пользователей. А теперь о всех преимуществах подробно и по порядку.Пользователям платформы доступны в одном месте все самые популярные приложения, включая Telegram, сервисы Сбера, ВК и Яндекса, а также игры Standoff 2, Garena Free Fire, Gardenscapes и многие другие.Сейчас также прямо в AppGallery можно найти и установить привычные YouTube, WhatsApp, Google Maps и другие сервисы Google. Кроме этого, можно использовать утилиту GSpace, позволяющую скачать, установить и интегрировать в систему все необходимые google-приложения, которые пока недоступны для прямого скачивания в AppGallery.У него четыре раздела:Также в AppGallery предусмотрена система рекомендаций. Редакторы магазина подбирают интересные приложения и помогают выбрать игры в большом каталоге. Среди рекомендаций вы сможете найти еженедельные подборки, подробные обзоры и коллекции приложений.В AppGallery доступна возможность совершать покупки внутри приложений. Для этого можно использовать несколько способов:Также стоит напомнить, что владельцы смартфонов HUAWEI могут использовать бесконтактную оплату в привычном режиме. Для этого можно воспользоваться сервисом Huawei Pay, Mir Pay или СБПэй.Платформа AppGallery безопасна для пользователей, поскольку в ней применяются механизмы обеспечения безопасности, которые содержат определение вредоносной активности, проверку конфиденциальности, а также контроль издателей.Еще одна важная особенность AppGallery, которая заслуживает отдельного внимания — наличие различных бонусов для пользователей магазина. Можно получать подарки за скачивание приложений или за покупки внутри них. Например, по пятницам на платформе доступен кэшбэк за внутриигровые покупки.Также AppGallery проводит множество эксклюзивных конкурсов, промоакций, предлагает купоны. А еще есть программа лояльности для зарегистрированных пользователей.AppGallery — большая и динамичная платформа, которая продолжает развиваться и предлагать пользователям привычный опыт в плане поиска нужных приложений, а также удобства оплаты. Магазин продолжает расти и увеличивать каталог программного обеспечения.Несомненно, среди преимуществ AppGallery стоит обозначить доступность самого популярного софта, удобный интерфейс, возможность оплаты без танцев с бубном, безопасность и программу лояльности. Прямо сейчас это доступная и достойная альтернатива Google Play, который урезает функциональность, а также буквально выбрасывает из каталога привычные приложения.