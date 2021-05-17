





Ультрабуки из года в год становятся все популярнее, и это не удивительно — мощные и легкие лэптопы, легко справляющиеся с мультимедийными задачами и выдерживающие день автономной работы, нужны многим. Однако, увы, в последнее время цены на электронику сильно поднялись: тут сказывается и дефицит почти всего, что хоть как-то связано с ПК, и ограничения из-за пандемии коронавируса, и бум майнинга. Однако это не значит, что на рынке не осталось интересных решений за свои деньги, и о них мы сегодня и поговорим.Да, такая цена кажется достаточно высокой для базового ноутбука, но ультрабуки — это более продвинутая категория устройств с более высокими требования. Во-первых, никаких TN-дисплеев с разрешением около HD — их вообще пора было забыть еще году в 2010-ом, но до сих пор производители лэптопов ставят их во многие решения даже за 30-35 тысяч рублей. Разумеется, брать ноутбуки с такими дисплеями не стоит: зернистая картинка, отвратительная цветопередача и низкая яркость явно стоят того, чтобы доплатить за нормальную IPS-матрицу с FHD-разрешением.Также следует полностью отказаться от моделей только с HDD и 4 ГБ ОЗУ. Первый сделает мукой любое взаимодействие с системой: шутка ли, ее обычная загрузка будет занимать нередко по 2 минуты. Объем оперативной памяти меньше 8 ГБ также рассматривать не стоит (разумеется, если вы не готовы терять гарантию и апгрейдить ОЗУ самостоятельно) — да, на 4 ГБ памяти Windows 10 будет работать вполне шустро. Правда, лишь в однозадачном режиме: попытка открыть с пяток вкладок в Chrome вместе с Photoshop может привести к ощутимым тормозам, тем более что часть ОЗУ заберет под видеопамять встроенная в CPU видеокарта.Также стоит забыть про 2-ядерные процессоры, даже с поддержкой многопоточности. Да, разумеется на таких CPU система все еще будет работать шустро, да и с серфингом в интернете и просмотром даже 4К видео скорее всего проблем не будет — как и не будет запаса на будущее. Поэтому, если вы не хотите через год-другой идти менять ультрабук, лучше присмотреться к решениям с 4-ядерными процессорами.В итоге, учитывая все ограничения, можно с сожалением констатировать тот факт, что ультрабуки с SSD, 8 ГБ ОЗУ, нормальными экранами и 4-ядерными CPU стартуют приблизительно от 40 тысяч рублей. Например, хорошим выбором за такие деньги можно назвать Lenovo IdeaPad S340-14 Intel.Он работает на 4-ядерном Core i5-1035G1 предыдущего поколения, имеет 8 ГБ ОЗУ, SSD на 128 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ. Интегрированная графика — UHD Graphics G1 — высокой производительностью не отличается, однако проблем с просмотром видео даже в 4К, обработкой фото и простыми играми не будет. Также в этом ультрабуке можно отметить неплохой 14'' FHD IPS-дисплей и аккумулятор на 52.5 Втч — да, 11 обещанных часов автономной работы в реальных условиях вы скорее всего не получите, но 5-6 часов ультрабук точно выдержит вдали от розетки.И да, пусть вас не удивляет жесткий диск в ультрабуке — на его весе (1.6 кг) и габаритах (322.7x230.5x17.9 мм) он практически не сказался. Зато можно отметить большой набор портов — USB 3.1 Type A x 2, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, миниджек и слот для SD-карты. Конечно, можно посетовать на отсутствие Thunderbolt, но в ультрабуке за полтысячи долларов ожидать его явно не стоит.Следующая «ступень революции» ультрабуков лежит в сегменте сразу почти вдвое дороже предыдущего, 65-70 тысяч рублей. Почему так? Да потому что между ними, в общем и целом, находится лишь «эволюция»: больше SSD, емче аккумуляторы, тоньше корпуса, появляются различные фишки типа сканера отпечатков пальцев. Да, это приятные нововведения, но глобально они мало что меняют.Серьезные изменения начинаются в ультрабуках за тысячу долларов и выше. Во-первых, это 16 ГБ ОЗУ. Да, 8 ГБ вполне хватает для комфортного серфинга в интернете, простой обработки фото или видео, и даже нетребовательных игр. Но, в общем и целом, запаса на будущее тут нет: банальный Chrome с десятком вкладок может занять пару гигабайт памяти, да и Windows 10 относится к ОЗУ не слишком бережно. Поэтому, если вы не планируете менять ультрабук в ближайшие пару лет, лучше взять 16 ГБ — как говорится, памяти много не бывает.Во-вторых, это мощные процессоры. Идеал — от 6 ядер. Да, спасибо AMD, такие решения становятся все более массовыми, и с учетом прожорливости современных программ лишними назвать их язык не поворачивается. К тому же их производительность сопоставима с быстрыми десктопными CPU предыдущих поколений, что позволяет заменить большой ПК на компактный лэптоп без потерь в быстродействии.В итоге можно выделить два неплохих ультрабука: большой 16.1'' HONOR MagicBook Pro и более компактный 14'' ASUS ZenBook 14 UM425. Начнем, пожалуй, с первого. Пусть вас не пугает 16.1'' экран — у него очень узкие рамки, и на деле по размерам MagicBook даст форум даже некоторым 15.6'' ультрабукам. За таким большим экраном куда приятнее работать, хотя и стоит отметить, что разрешение у него стандартное, FHD. До ретины далеко, но пиксели в глаза бросаться точно не будут, да и матрица на заводе откалибрована неплохо.Но самое интересное в этом ультрабуке — процессор. В корпус с толщиной в 17 мм Huawei смогла установить 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600H с теплопакетом в 35 Вт. Как итог, производительность у такого CPU крайне высокая для ультрабуков, и временами вдвое выше, чем у 4-ядерных мобильных Core i5. Ну и разумеется не стоит забывать про 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.А вот что касается аккумулятора, то тут Hauwei слегка сэкономила и поставила батарею на 56 Втч. Компания обещает 12 часов работы, но на деле с учетом мощного CPU стоит рассчитывать скорее на 5-6 часов. В любом случае, рассматривать MagicBook стоит скорее как рабочую машинку, способную справиться даже с тем, что далеко не все десктопы потянут.Единственное, что печалит, так это отсутствие дискретной графики: да, интегрированная Vega 6 временами до уровня базовой дискретной GT 1030 дотягивается, но по меркам 2021 года это маловато. Thunderbolt тоже нет, так что подключить внешнюю видеокарту тоже не получится. Но, в любом случае, за свои деньги ультрабук очень хорош, и его можно назвать лучшим, если вам нужен мощный CPU в компактном корпусе.Однако, если вам нужен ноутбук компактнее, стоит присмотреться к вышеуказанному 14'' MSI Summit B14. Мы привыкли к тому, что MSI обычно делает игровые ноутбуки — временами компактные, но все же мощные решения с обычно плохой автономностью, но мощной графикой. Однако теперь MSI решила попробовать себя на рынке ультрабуков, и, надо сказать, получилось неплохо.Да, поставить в 14'' кроху 6-ядерный CPU с теплопакетом 35 Вт в таком ценовом сегменте невозможно, поэтому MSI пошла другим путем и использовала мощные 4-ядерные процессоры Intel Tiger Lake, одноядерная производительность которых заставляет тихо курить в стороне даже мощные десктопные CPU. Конкретно в вышеуказанной модели используется Core i5-1135G7 (есть версии и с i7, но они дороже при скромном приросте производительности) — да, до 6-ядерного Ryzen выше он раза в полтора не дотягивает, но зато может похвастаться гораздо более быстрой графикой Iris Xe, на которой и в Cyberpunk 2077 поиграть можно. Да и теплопакет у него ощутимо ниже — официально всего 15 Вт.Так что производительностью этот лэптоп толщиной 17 мм и весом менее 1.4 кг точно не разочарует. И точно порадует 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, да и Wi-Fi 6 лишним не будет. Не поскупилась MSI и на аккумулятор: 52 Втч вполне хватит на 8-9 часов работы в интернете. Также, так как это модель на CPU Intel, тут есть поддержка Thunderbolt 4 — а, значит, при желании к ультрабуку можно подключать как 4К-телевизоры, так и мощные дискретные видеокарты.Ну и вишенка на торте — это так называемые игровые ультрабуки. Почему игровые? Да потому что они имеют полноценную дискретную графику, в нашем случае это Nvidia GTX 1650. Почему не решения линейки Nvidia MX, например MX450? Потому что в них нет смысла. Все дело в том, что за последние несколько лет интегрированная графика резко прибавила в производительности, и если раньше MX150 была в 2-3 раза быстрее интегрированной Intel UHD 620 в ультрабуках тех лет, то свежая MX450 всего на 10-15% быстрее Intel Iris Xe, а то и вовсе с ней в паритете. Поэтому, если вам нужна портативная машинка с быстрой видеокартой — имеет смысл присмотреться к решениям с видеокартами Nvidia GTX.Выбор и тут невелик: установить в ультрабук получается лишь Nvidia GTX 1650 Max-Q, теплопакет которой находится около 40 Вт. Однако не стоит считать такую видеокарту совсем уж слабой: она как минимум вдвое быстрее лучших интегрированных видеокарт и выступает на уровне десктопной GTX 1050 Ti, то есть способна и все современные игры потянуть, и с обработкой даже сложных роликов и 3D-графики справиться.Разумеется, ультрабуки с ней сложно назвать массовыми, их на рынке немного и стоят они дорого. Пожалуй, один из немногих действительно интересных игровых ультрабуков — это ASUS ROG Flow X13. Он просто набит топовым «железом»: процессором выступает 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H, объем ОЗУ — 16 ГБ, установлен SSD на 1 ТБ, ну и конечно же GTX 1650.При этом это действительно ультрабук: ROG Flow X13 имеет 13.4'' FHD-дисплей, толщину 15.8 мм и вес 1.3 кг — вполне на уровне других 13'' компактных лэптопов. Также он может похвастаться емким аккумулятором на 69 Втч — но, конечно, с таким мощным железом на большое время автономной работы рассчитывать не приходится, хотя 5-6 часов серфинга в интернете он выдержит. Также у него можно отметить специальный порт для подключения внешней дискретной видеокарты, так что этот ультрабук — хороший способ совместить быстроту и портативность.Разумеется, какая подборка ультрабуков может обойтись без MacBook — особенно если учесть, что его новые версии на собственном процессоре Apple M1 получились очень хороши: тут и автономность в полтора десятка часов, и мощное железо, и бесшумность в случае с MacBook Air. Посетовать можно разве что на наличие только USB-C, так что на первых порах вам понадобятся переходники, и на несовместимость части софта и Windows 10 с SoC Silicon — но это вполне может измениться в будущем.Также имеет смысл отказаться от версий с 8 ГБ ОЗУ — все же в 2021 году это недостаточный объем памяти для топового ультрабука. С учетом того, что Apple обновляет свои лэптопы очень долго, стоит сразу взять версию с 16 ГБ памяти, так как проапгрейдить MacBook в будущем не представляется возможным.