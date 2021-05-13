Мы уже писали о том, что китайские инженеры смогли создать ПК, сердцем которого является заказной APU от AMD для новой консоли Microsoft Xbox Series X. В общем и целом, с технологической точки зрения здесь препятствий нет: внутри этого APU трудится обычный 8-ядерный CPU на архитектуре Zen 2 — по сути Ryzen 7 3700X. Поэтому с работой на Windows 10 проблем быть не должно.
Но, в любом случае, такое решение удивляет: например, у консоли ОЗУ и видеопамять совмещенные, стандарта GDDR6. В случае же с десктопами мы обычно видим слоты под память стандартов DDR, которая временами на порядок медленнее. И теперь мы можем посмотреть на фото платы с GDDR6 и таким APU, который китайцы назвали AMD 4700S:
Хорошо видно, что слотов под ОЗУ нет, а вместо нее используются 16 ГБ очень быстрой памяти GDDR6. Кроме того, на плате есть полноценный слот PCIe x16 — и, увы, в данном случае это необходимость, так как мощная внутренняя графика в этом APU деактивирована, и получить картинку можно только с дискретной видеокарты.
Во всем другом отличий с обычными компактными платами нет: такое же питание 24+8 pin, несколько USB и Ethernet, есть 3.5-мм разъемы. Все это еще раз подтверждает, что по сути современные консоли — это обычные ПК, пусть и со слегка модифицированной процессорной частью.
К сожалению, тестов такого франкенштейна пока нет. Однако раз плата добралась до энтузиастов — это вопрос времени. С учетом того, что за весь ПК с ней китайцы просят достаточно скромные 40-50 тысяч рублей, если этот процессор покажет себя лучше Ryzen 7 3700X, то такой компьютер имеет смысл купить как минимум для дальнейшего апгрейда на лучшую видеокарту (по умолчанию используется достаточно слабая AMD RX 550).
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Источник:
AMD 4700S PC Desktop Kit Disassembled & Pictured – Partially Disabled Xbox Series X APU With 16 GB GDDR6 Memory