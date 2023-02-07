6 причин, почему игроки выбирают БК Pari

БК «Пари» — топовый букмекерский бренд, который появился на российском легальном рынке ставок в марте 2022 года, а до июня этого же года он работал под названием «Парибет». Букмекерская контора уже успела завоевать симпатии многих поклонников ставок на спорт. Кто-то пользуется услугами данной компании по старой памяти, так как она с 2022-го года является правопреемником бренда Париматч, а кто-то открыл для себя Пари совсем недавно, оценив комфортные условия, которые мы собрали в этой заметке.
Главные причины выбора компании – надежность и комфорт. Букмекерская контора Pari работает в стране легально, все финансовые операции находятся под контролем соответствующих органов, и поэтому игроки чувствуют себя в безопасности, делая ставки на спорт и не переживая за сохранность своего баланса на счету. Но есть и другие причины, по которым бетторы доверяют Pari.
Удобное мобильное приложениеСовременные букмекеры уже давно поняли, что без удобного софта для смартфонов их проекты не имеют шансов на успех — Pari не исключение. Сейчас мобильное приложение БК Пари можно скачать на любое устройство с Android или iOS. Оно позволяет сделать ставку или ознакомиться с важной информацией, которая касается результатов и полезной статистики. Скачать приложение можно в App Store, Google Play и RuStore, а также с официального сайта БК. Установочный файл доступен и на профильном ресурсе, который посвящен спортивному беттингу - Betonmobile.ru.
Большой выбор платежных системКомпания Пари для всех желающих приготовила широкий выбор методов пополнения счета, а также вывода денег с баланса:
- банковские карты Visa, MasterCard или МИР;
- система SberPay;
- кошелек ЦУПИС;
- счета различных мобильных операторов.
Известные партнеры и амбассадорыСреди факторов, влияющих на выбор игроков в пользу БК Пари, стоит отметить и поддержку, которой букмекер заручился у популярных спортсменов и спортивных организаций. В списке амбассадоров Pari такие личности, как легенда российского футбола Андрей Тихонов и популярный боец UFC Петр Ян, комментатор Дмитрий Губерниев, а также футбольные клубы «Ахмат» и «Нижний Новгород» (который официально теперь называется в честь своего беттинг-партнера «Пари НН»), баскетбольный клуб «Нижний Новгород», хоккейный «Адмирал» и другие.
Интересный факт — один из амбассадоров БК Пари Андрей Тихонов. Он известен болельщикам московского «Спартака» и сборной России и запомнился фанатам как атакующий полузащитник. На заре своей карьеры он часто выходил на позиции нападающего и в одном из матчей даже забил 8 мячей в ворота соперников! Это было в сезоне 1993/94, когда Тихонов, выступая за дублирующий состав «Спартака», поразил восемь раз ворота команды «Рекорд».