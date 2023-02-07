6 причин, почему игроки выбирают БК Pari

Николай
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
БК Pari

БК «Пари» — топовый букмекерский бренд, который появился на российском легальном рынке ставок в марте 2022 года, а до июня этого же года он работал под названием «Парибет». Букмекерская контора уже успела завоевать симпатии многих поклонников ставок на спорт. Кто-то пользуется услугами данной компании по старой памяти, так как она с 2022-го года является правопреемником бренда Париматч, а кто-то открыл для себя Пари совсем недавно, оценив комфортные условия, которые мы собрали в этой заметке.

Главные причины выбора компании – надежность и комфорт. Букмекерская контора Pari работает в стране легально, все финансовые операции находятся под контролем соответствующих органов, и поэтому игроки чувствуют себя в безопасности, делая ставки на спорт и не переживая за сохранность своего баланса на счету. Но есть и другие причины, по которым бетторы доверяют Pari.

Удобное мобильное приложение

Современные букмекеры уже давно поняли, что без удобного софта для смартфонов их проекты не имеют шансов на успех — Pari не исключение. Сейчас мобильное приложение БК Пари можно скачать на любое устройство с Android или iOS. Оно позволяет сделать ставку или ознакомиться с важной информацией, которая касается результатов и полезной статистики. Скачать приложение можно в App Store, Google Play и RuStore, а также с официального сайта БК. Установочный файл доступен и на профильном ресурсе, который посвящен спортивному беттингу - Betonmobile.ru.

Большой выбор платежных систем

Компания Пари для всех желающих приготовила широкий выбор методов пополнения счета, а также вывода денег с баланса:
  • банковские карты Visa, MasterCard или МИР;
  • система SberPay; 
  • кошелек ЦУПИС; 
  • счета различных мобильных операторов.

Известные партнеры и амбассадоры

Среди факторов, влияющих на выбор игроков в пользу БК Пари, стоит отметить и поддержку, которой букмекер заручился у популярных спортсменов и спортивных организаций. В списке амбассадоров Pari такие личности, как легенда российского футбола Андрей Тихонов и популярный боец UFC Петр Ян, комментатор Дмитрий Губерниев, а также футбольные клубы «Ахмат» и «Нижний Новгород» (который официально теперь называется в честь своего беттинг-партнера «Пари НН»), баскетбольный клуб «Нижний Новгород», хоккейный «Адмирал» и другие.

Интересный факт — один из амбассадоров БК Пари Андрей Тихонов. Он известен болельщикам московского «Спартака» и сборной России и запомнился фанатам как атакующий полузащитник. На заре своей карьеры он часто выходил на позиции нападающего и в одном из матчей даже забил 8 мячей в ворота соперников! Это было в сезоне 1993/94, когда Тихонов, выступая за дублирующий состав «Спартака», поразил восемь раз ворота команды «Рекорд».

Высокие коэффициенты

У Пари одни из самых приятных коэффициентов. Причем это касается не только топ-лиг и турниров, маржа на которые составляет от 2,5% до 3%, но и так называемых «смоллмаркетов», по которым маржа не превышает 7-9%.

Доступ к прямым трансляциям

Одним из приятных «бонусов» является наличие прямых трансляций спортивных событий, которые можно смотреть непосредственно на сайте Пари или в мобильном приложении. Эта опция абсолютно бесплатна для всех клиентов, у которых есть на счету положительный баланс. Таким образом, игроки могут сразу перейти к просмотру события, на которое было заключено пари.

Разнообразие акций и бонусных предложений

У БК Пари очень много различных акций и бонусов, приуроченных к крупным спортивным событиям, а также просто, чтобы порадовать своих игроков. Часто проводятся и интересные конкурсы, в рамках которых можно получить ценные призы от букмекера и его амбассадоров.
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