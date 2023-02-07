WhatsApp прокачал статусы. Теперь это полноценные сторис

Фархад

whatsapp

Разработчики WhatsApp анонсировали ряд серьёзных улучшений функции статуса в мессенджере.

Теперь пользователи могут настроить аудиторию, которая сможет просматривать их статусы. Например, можно ограничить некоторых пользователей от просмотра вашего статуса.

whatsapp

Также появилась возможность устанавливать голосовые статусы продолжительностью до 30 секунд, публиковать ссылки с предпросмотром, отправлять реакции другим пользователям и просматривать статусы из общего списка чатов.

Все эти функции станут доступны пользователям WhatsApp по всему миру в ближайшие недели.

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Источник:
WhatsApp
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