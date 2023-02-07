WhatsApp прокачал статусы. Теперь это полноценные сторис

Разработчики WhatsApp анонсировали ряд серьёзных улучшений функции статуса в мессенджере.Теперь пользователи могут настроить аудиторию, которая сможет просматривать их статусы. Например, можно ограничить некоторых пользователей от просмотра вашего статуса.Также появилась возможность устанавливать голосовые статусы продолжительностью до 30 секунд, публиковать ссылки с предпросмотром, отправлять реакции другим пользователям и просматривать статусы из общего списка чатов.Все эти функции станут доступны пользователям WhatsApp по всему миру в ближайшие недели.