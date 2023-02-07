Что делать, если не проходит оплата банковской картой на сайте

Недавно мы рассказывали, что с 6 февраля некоторые российские сайты перестали принимать онлайн-оплату товаров. Это связано с тем, что эти магазины пользуются эквайрингом «Сбербанка», а у него самого истек зарубежный TLS-сертификат безопасности и продлить его он не может из-за санкций. В результате браузер не получает подтверждения от сайта для оплаты и процесс завершается ошибкой.
Сейчас российские онлайн-магазины в спешном порядке переходят на сертификат от Минцифры. Что делать, если нужный вам сайт уже перешел на отечественный TLS, но оплата у вас всё равно не проходит? Есть несколько вариантов.
Установить себе российский сертификатЧтобы соединение и оплата проходили успешно, и сайт, и ваш браузер должны использовать один и тот же TLS-сертификат безопасности. Получается, если магазин уже перешел на сертификат Минцифры, вам тоже придется это сделать.
О том, как установить отечественный TLS-сертификат на любое устройство, мы подробно рассказали вот здесь. Пройдите эту инструкцию по шагам и всё заработает. Учтите, что установка российского сертификата потенциально позволяет его владельцам получить доступ к вашему трафику.
Использовать другой браузерПопулярные браузеры вроде Safari или Google Chrome не имеют встроенного TLS-сертификата от Минцифры и относятся к нему с подозрением. Однако российские «Яндекс Браузер» и «Атом» уже имеют его на борту и никаких дополнительных действий при их использовании не потребуется. Если вам не хочется рисковать и устанавливать сертификат Минцифры на свое устройство, можете скачать один из этих браузеров.
Совсем необязательно пользоваться «Яндекс Браузером» или «Атомом» на постоянной основе. Вы можете держать их на устройстве для тех случаев, когда требуется зайти на сайт с отечественным TLS-сертификатом.