Что делать, если не проходит оплата банковской картой на сайте





Недавно мы рассказывали, что с 6 февраля некоторые российские сайты перестали принимать онлайн-оплату товаров. Это связано с тем, что эти магазины пользуются эквайрингом «Сбербанка», а у него самого истек зарубежный TLS-сертификат безопасности и продлить его он не может из-за санкций. В результате браузер не получает подтверждения от сайта для оплаты и процесс завершается ошибкой.



Сейчас российские онлайн-магазины в спешном порядке переходят на сертификат от Минцифры. Что делать, если нужный вам сайт уже перешел на отечественный TLS, но оплата у вас всё равно не проходит? Есть несколько вариантов.





Установить себе российский сертификат

Использовать другой браузер