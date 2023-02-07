Google анонсировала нейросеть Bard. Это прямой конкурент ChatGPT

Компания Google анонсировала свой ответ на сверхпопулярную нейросеть ChatGPT — чат-бот Bard, масштабное развёртывание которого стартует в ближайшие недели.
Bard основан на большой языковой модели Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA).
По словам главы Google Сундара Пичаи, скоро в поисковике «появятся функции на основе ИИ, которые преобразуют сложную информацию и различные точки зрения в удобные для восприятия форматы». Разработчик отмечает, что первыми доступ к новой технологии получат «доверенные тестировщики», а после всех проверок ей смогут пользоваться все остальные.
Компания решилась на столь внезапный анонс после внутреннего собрания, на котором сотрудники выразили обеспокоенность по поводу конкурентных преимуществ популярного ChatGPT.
Более подробную информацию о Bard и о возможностях ИИ Google обещает раскрыть в ближайшее время. Кстати, недавно мы рассказывали, что поисковик Google ждут масштабные изменения.
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