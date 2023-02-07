Google анонсировала нейросеть Bard. Это прямой конкурент ChatGPT

Фархад

Google Bard

Компания Google анонсировала свой ответ на сверхпопулярную нейросеть ChatGPT — чат-бот Bard, масштабное развёртывание которого стартует в ближайшие недели.

Bard основан на большой языковой модели Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA).

По словам главы Google Сундара Пичаи, скоро в поисковике «появятся функции на основе ИИ, которые преобразуют сложную информацию и различные точки зрения в удобные для восприятия форматы». Разработчик отмечает, что первыми доступ к новой технологии получат «доверенные тестировщики», а после всех проверок ей смогут пользоваться все остальные.

Компания решилась на столь внезапный анонс после внутреннего собрания, на котором сотрудники выразили обеспокоенность по поводу конкурентных преимуществ популярного ChatGPT.

Более подробную информацию о Bard и о возможностях ИИ Google обещает раскрыть в ближайшее время. Кстати, недавно мы рассказывали, что поисковик Google ждут масштабные изменения.

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Google
Cсылки по теме:
Блогеры научили, как ничего не делать и получать много денег с помощью ChatGPT. В чем подвох?
Бот ChatGPT устроился на работу с зарплатой 1 млн рублей в месяц
ChatGPT обогнал по популярности TikTok и стал самым быстрорастущим сервисом в мире
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало
Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS
Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу