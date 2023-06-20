7 функций iOS 17, которые не будут доступны в день релиза

Фото: 9to5Mac
В сентябре 2023 года Apple представит обновленную операционную систему для своих iPhone. На минувшей презентации WWDC «купертиновцы» заинтриговали пользователей различными нововведениями, однако не все они будут доступны на старте. Вот список функций, которые придется подождать до конца года.
Приложение «Журнал»
Эта функция позволяет вести подобие дневника. Результаты тренировок, впечатления от фотографий или прослушанной музыки записывается в журнал. Нейросеть анализирует заметки и предлагает свой вариант дальнейших действий. По заявлениям Apple, пользователи могут прислушаться к мнению искусственного интеллекта и смогут «ценить жизнь и сохранять воспоминания».
Новые возможности AirDrop
Сюда входят сразу 5 функций:
- NameDrop — передача контактов;
- Обновленный AirDrop — улучшенный способ передачи данных;
- AirDrop через интернет — передача данных по сети;
- SarePlay по AirDrop — объединение двух устройств;
- Скрытое изображение — предпросмотр фото в уведомлении «замазывается».
Подробнее о новых функциях AirDrop в iOS 17 читайте здесь.
Совместные плейлисты в Apple Music
Функция позволяет приглашать друзей с подпиской Apple Music и создавать общий список треков. Каждый из участников может пополнять плейлист, изменять порядок песен, удалять их или ставить реакции в виде смайликов.
Впрочем, планы Apple всегда могут поменяться и заявленные на старте приложения могут отодвинуться на потом. А какие нововведения iOS 17 вы ждете больше всего?
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