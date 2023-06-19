iOS 17 осчастливит владельцев Apple Watch небольшой, но очень удобной функцией

Олег

AW


Компания Apple добавила очень удобную функцию экосистемы в iPhone и Watch. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, речь идет о возможности быстрого поиска утерянных часов. Она пригодится, если вы сняли свои часы с руки и тут же забыли, куда их положили.

Начиная с iOS 17 и watchOS 10, «яблочные» часы можно будет найти с помощью пары нажатий. Достаточно будет открыть на iPhone «Центр управления» и нажать кнопку поиска Apple Watch. Часы тут же издадут звук и отыскать их будет гораздо проще.

Разумеется, функция будет работать лишь в пределах зоны действия Bluetooth. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+977
Grealex
Удивительно, что только сейчас до этого додумались.
час назад в 20:28
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tellurian
+4873
tellurian
Ещё бы сделали штатное уведомление о разрыве пары часы телефон или наоборот.
Сейчас работает, но не совсем удобно. Пока придут видеолента, я могу уехать/уйти далеко от места.
час назад в 20:43
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Mers
+4435
Mers tellurian
Согласен на 200%, что обычно у меня и происходит. Какой-то там МиБэнд делает это все четко и с расстояния ~10-15 метров🤦🏻‍♂️
49 минут назад
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