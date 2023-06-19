iOS 17 осчастливит владельцев Apple Watch небольшой, но очень удобной функцией



Компания Apple добавила очень удобную функцию экосистемы в iPhone и Watch. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, речь идет о возможности быстрого поиска утерянных часов. Она пригодится, если вы сняли свои часы с руки и тут же забыли, куда их положили.



Начиная с iOS 17 и watchOS 10, «яблочные» часы можно будет найти с помощью пары нажатий. Достаточно будет открыть на iPhone «Центр управления» и нажать кнопку поиска Apple Watch. Часы тут же издадут звук и отыскать их будет гораздо проще.



Разумеется, функция будет работать лишь в пределах зоны действия Bluetooth.

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