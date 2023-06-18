5 возможностей AirDrop, которые мы ждем в iOS 17

NameDrop

Обновленный AirDrop

AirDrop по интернету

SharePlay через AirDrop

Скрытое изображение при передаче файлов

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Функция AirDrop позволяет мгновенно обмениваться контентом между устройствами Apple. Однако с момента появления в iOS 7, функция не претерпела значительных изменений. И только спустя десять лет компания решилась добавить сразу несколько полезных нововведений для расширения возможностей опции. Рассмотрим наиболее интересные возможности этого апдейта.Эта функция позволяет быстро поделиться номером телефона без нудной диктовки по памяти или из списка контактов. Достаточно поднести один iPhone к другому и данные сами добавятся в список контактов. В настройках можно выбрать свое фото, имя и дополнительную информацию. Если дополнительные номера или электронная почта должны остаться в секрете, на них можно поставить запрет на передачу. Также Apple планирует добавить NameDrop в AppleWatch, так смартфон можно даже не доставать из кармана.Аналогичные с NameDrop функции добавят и для передачи контента. Если человек находится рядом не нужно будет искать его в списке для передачи данных. Поставили смартфоны рядом и фотографии или другая информация уже сохраняются в памяти вашего iPhone.Сейчас AirDrop требует, чтобы два смартфона находились рядом, по другому использовать функцию увы нельзя. А если во время передачи выйти за пределы зоны действия всё закончится сбоем. С выходом iOS 17 Apple обещает решить эту проблему — делиться файлами можно будет по сети. Это удобно, если передать нужно объемный видеоролик или архив. Однако оба устройства должны выполнить вход в iCloud.Смотреть YouTube или слушать музыку вместе — здорово, но не очень удобно. Для этого Apple позволит объединять два устройства расположенных рядом в одно. Трек играющий на одном смартфоне подцепится к другому. Тоже самое с видео. В будущем с помощью API SharePlay разработчикам позволят создавать игры с кооперативным режимом через AirDrop.Файлы передаваемые через AirPlay не загрузятся в память iPhone, пока вы сами не дадите на это разрешение. Проблема в том, что при получении фото от неизвестного пользователя, в уведомлении отображается миниатюрное изображение снимка. На нем может быть всё что угодно и хочешь не хочешь, а увидеть придется. Так хулиганы рассылали обнаженные снимки всем пассажирам рейса, у которых был включен AirDrop. Сотрудникам самолета даже приходилось задерживать вылет и искать злоумышленников по всему салону. Чтобы подобного не происходило в iOS 17 предпросмотр будет скрыт и отображаться только по тапу на картинку.Планируется, что все перечисленные функции появятся уже этой осенью, одновременно с релизом iOS 17 или чуть позже, до конца года.