5 возможностей AirDrop, которые мы ждем в iOS 17

Артем
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Функция AirDrop позволяет мгновенно обмениваться контентом между устройствами Apple. Однако с момента появления в iOS 7, функция не претерпела значительных изменений. И только спустя десять лет компания решилась добавить сразу несколько полезных нововведений для расширения возможностей опции. Рассмотрим наиболее интересные возможности этого апдейта.

NameDrop

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Эта функция позволяет быстро поделиться номером телефона без нудной диктовки по памяти или из списка контактов. Достаточно поднести один iPhone к другому и данные сами добавятся в список контактов. В настройках можно выбрать свое фото, имя и дополнительную информацию. Если дополнительные номера или электронная почта должны остаться в секрете, на них можно поставить запрет на передачу. Также Apple планирует добавить NameDrop в AppleWatch, так смартфон можно даже не доставать из кармана.

Обновленный AirDrop 

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Аналогичные с NameDrop функции добавят и для передачи контента. Если человек находится рядом не нужно будет искать его в списке для передачи данных. Поставили смартфоны рядом и фотографии или другая информация уже сохраняются в памяти вашего iPhone.

AirDrop по интернету

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Сейчас AirDrop требует, чтобы два смартфона находились рядом, по другому использовать функцию увы нельзя. А если во время передачи выйти за пределы зоны действия всё закончится сбоем. С выходом iOS 17 Apple обещает решить эту проблему — делиться файлами можно будет по сети. Это удобно, если передать нужно объемный видеоролик или архив. Однако оба устройства должны выполнить вход в iCloud.

SharePlay через AirDrop

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Смотреть YouTube или слушать музыку вместе — здорово, но не очень удобно. Для этого Apple позволит объединять два устройства расположенных рядом в одно. Трек играющий на одном смартфоне подцепится к другому. Тоже самое с видео. В будущем с помощью API SharePlay разработчикам позволят создавать игры с кооперативным режимом через AirDrop.

Скрытое изображение при передаче файлов

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Файлы передаваемые через AirPlay не загрузятся в память iPhone, пока вы сами не дадите на это разрешение. Проблема в том, что при получении фото от неизвестного пользователя, в уведомлении отображается миниатюрное изображение снимка. На нем может быть всё что угодно и хочешь не хочешь, а увидеть придется. Так хулиганы рассылали обнаженные снимки всем пассажирам рейса, у которых был включен AirDrop. Сотрудникам самолета даже приходилось задерживать вылет и искать злоумышленников по всему салону. Чтобы подобного не происходило в iOS 17 предпросмотр будет скрыт и отображаться только по тапу на картинку.

Планируется, что все перечисленные функции появятся уже этой осенью, одновременно с релизом iOS 17 или чуть позже, до конца года.
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Комментарии

Mers
+4435
Mers
Пропала возможность постить фото в приложении на ios17. У кого так же. Пишет «ДОСТУП К МЕДИАТЕКЕ
Private Access
This app can show your photo library, but can only access the items you select.» Че за?
Вчера в 20:57
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+14
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Я хз кто их ждет если честно , хватает и того что есть . Люди в айфонах используют 5% возможностей и всем хватает .
2 часа назад в 22:03
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