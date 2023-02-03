8K не предел. Учёные придумали, как сделать экран с разрешением 120K

Александр


Группа ученых изобрела новый тип экранной матрицы. Пиксели в ней располагаются в трёхмерном пространстве, что значительно увеличивает графическую плотность.

Существующие технологии подразумевают горизонтальное расположение пикселей на светодиодной панели. Для создания точки, отображающей любой цвет из RGB-диапазона, необходимы три субпикселя красного, зелёного и синего цветов — именно сочетание их свечения с разной интенсивностью и даёт нужный цвет. Такой способ накладывает определённые ограничения на разрешение матрицы, ведь каждый субпиксель занимает какое-то место, а между светодиодами должно быть небольшое расстояние.

Учёные экспериментируют с трёхмерным расположением пикселей — как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Подобная технология используется сейчас для создания SSD-накопителей, которые благодаря этому становятся всё объёмнее при сохранении прежних физических размеров. Вертикальные пиксели могут формировать миллиарды различные цветов и оттенков, но занимают в три раза меньше места.

Учёным удалось создать вертикальный пиксель размером всего 4 микрона — примерно как в матрицах, созданных по технологии micro-LED. Такой размер светодиодов с объёмным размещением позволит разрабатывать матрицы, обладающие графической плотностью более 5000 ppi, а это примерно в 10 раз больше, чем то, что встречается в современных флагманских смартфонах. Если учёные дойдут до такого прогреccа, что смогут использовать эту технологию для создания 27-дюймовой матрицы, то её разрешение составит 121 600 × 68 400 пикселей, а это (по аналогии с 4K и 8K) будет соответствовать примерно 120K. Сложно представить, какая производительность должна быть у видеокарты, чтобы качественно обрабатывать столь плотную картинку. Впрочем, учёные пока не рискуют заглядывать столь далеко — они планируют хотя бы сделать миниатюрный экран, который будет применяться в VR-гарнитурах.
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Комментарии

+4541
Carter_Mayers
Всё это замечательно, но явно не для обычного обывателя. Где брать такой контент вообще не понятно, если даже 8K смотреть еще нечего, да и консоли и PC не поддерживают ещё комфортную игру в таком разрешении. Лет через 5 только 8K начнёт так сказать вступать в свои права, а экраны с более высоким разрешением не известно когда вообще. Цена сейчас на OLED тот же с 8K космическая, два-три-пять лямов потратить могут единицы. Да и тот же Micro-Led стоит как топовый спорткар. В общем, всему и своё время будет
час назад в 11:40
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+246
Alex82 Carter_Mayers
Согласен полностью!👍 И добавить/возразить нечего😉
час назад в 11:57
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+4541
Carter_Mayers Alex82
Большое спасибо☺️
час назад в 12:07
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tellurian
+5007
tellurian Carter_Mayers
Ещё картинка в 4К выглядит не совсем реалистично. Человеческий глаз не так видит мир. После долго просмотра реальный мир выглядит хуже 😅
29 минут назад
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MuxaJIbI4
+10
MuxaJIbI4
если автор указал правильное разрешение, то оно будет соответствовать 4011К, а не 128К. стороны нужно умножать, а не складывать. Где-то явно косяк.
час назад в 11:53
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