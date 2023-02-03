8K не предел. Учёные придумали, как сделать экран с разрешением 120K

Группа ученых изобрела
новый тип экранной матрицы. Пиксели в ней располагаются в трёхмерном пространстве, что значительно увеличивает графическую плотность.
Существующие технологии подразумевают горизонтальное расположение пикселей на светодиодной панели. Для создания точки, отображающей любой цвет из RGB-диапазона, необходимы три субпикселя красного, зелёного и синего цветов — именно сочетание их свечения с разной интенсивностью и даёт нужный цвет. Такой способ накладывает определённые ограничения на разрешение матрицы, ведь каждый субпиксель занимает какое-то место, а между светодиодами должно быть небольшое расстояние.
Учёные экспериментируют с трёхмерным расположением пикселей — как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Подобная технология используется сейчас для создания SSD-накопителей, которые благодаря этому становятся всё объёмнее при сохранении прежних физических размеров. Вертикальные пиксели могут формировать миллиарды различные цветов и оттенков, но занимают в три раза меньше места.
Учёным удалось создать вертикальный пиксель размером всего 4 микрона — примерно как в матрицах, созданных по технологии micro-LED. Такой размер светодиодов с объёмным размещением позволит разрабатывать матрицы, обладающие графической плотностью более 5000 ppi, а это примерно в 10 раз больше, чем то, что встречается в современных флагманских смартфонах. Если учёные дойдут до такого прогреccа, что смогут использовать эту технологию для создания 27-дюймовой матрицы, то её разрешение составит 121 600 × 68 400 пикселей, а это (по аналогии с 4K и 8K) будет соответствовать примерно 120K. Сложно представить, какая производительность должна быть у видеокарты, чтобы качественно обрабатывать столь плотную картинку. Впрочем, учёные пока не рискуют заглядывать столь далеко — они планируют хотя бы сделать миниатюрный экран, который будет применяться в VR-гарнитурах.