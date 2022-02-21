RAM и ROM или ОЗУ и ПЗУ

Биты и байты

Память и хранилище

CPU, GPU, TPU или ЦП, ГП, ТП

FPS и Гц

32-разрядные и 64-разрядные системы

IPv4 и IPv6

MAC-адрес, IP, DNS, TCP

SRAM и DRAM







Вы все еще путаете биты и байты? Не можете запомнить какую версию Windows установить — 32 или 64, а RAM и ROM для вас одно и тоже? Давайте раз и навсегда разберемся в созвучных, но разных по смыслу терминах.Когда речь заходит о технологиях, мы сталкиваемся со множеством запутанных терминов и аббревиатур. Что-то устаревает и остается в прошлом, а на смену им приходят новые разработки и плотно закрепляются среди нас. Мы собрали несколько терминов, которые часто путают друг с другом, что может сбить с толку, и даже повлиять на выбор услуги или покупку важного устройства, будь то смартфон или телевизор.Обе аббревиатуры определяют тип памяти. Столкнуться с ними можно при выборе смартфона, компьютера или ноутбука.RAM (ОЗУ) — оперативное запоминающее устройство, оперативная память или просто «оперативка». Тип памяти нужен для кратковременного хранения запущенных программ. Когда программа, будь то игра, Word, или приложение смартфона закрывается — память освобождается автоматически.ROM (ПЗУ) — постоянное запоминающее устройство, жесткий диск или внутренняя память. Данные в этой памяти остаются постоянно, пока вы сами не решите ее удалить.Разница между этими терминами в емкости и размере. Бит — это либо ноль, либо единица, он меньше байта. Байт — больше, и может вместить в себя до восьми бит.Но есть еще одно различие. Скорость модемов, сетевых карты и Wi-Fi-адаптеров измеряются в битах. Например: скорость передачи данных до 300 Мбит/с или мегабит в секунду. Хранилища HDD, SSD и RAM измеряются в байтах. Например: файл занимает на жестком диске 15MB или 15 мегабайт.Запомните: Байты — больше, и обозначаются только заглавными буквами. Биты — меньше, и пишутся строчными.Еще один вариант терминов, которые мы рассматривали выше. Закрепляем.Память — то же самое, что и ОЗУ. Компонент устройства для короткого времени хранения данных.Хранилище — ПЗУ. Жесткие диски такие как HDD и SSD. Туда мы сохраняем программы, устанавливаем игры, храним фото и видео. Все то, чем мы будем пользоваться в течении длительного времени.Еще несколько наборов почти одинаковых букв, которые обозначают устройства разные по применению. Но есть и общее — все они процессоры.CPU (ЦП) — это центральный процессор. Мозг компьютера, смартфона или другого устройства в котором он применяется. Все функции запускаются благодаря ему. Процессор соединяет программное и аппаратное обеспечение устройства.GPU (ГП) — графический процессор. Он находится в видеокарте. Частично он него зависит, потянет ли наш комп последний Crysis и как быстро будет работать 3D моделирование.TPU (ТП) — тензорный процессор разработанный Google для вычисления алгоритмов искусственного интеллекта. Этот процессор относится к классу нейронных и вряд ли встретится в повседневной жизни, но как говорится, пусть будет.От этих характеристик зависит насколько приятной будет картинка в игре, и как плавно ее передаст дисплей.FPS (кадры в секунду) — означает сколько кадров в секунду успевает обработать устройство. Чем выше показатель, тем плавнее производительность.Гц (герц) — единица частоты обновления. Так же, больше герц, тем плавнее изображение, а глаза устают не так быстро.Чаще всего эти параметры мы видим перед установкой операционной системы. 32 и 64 — компьютерные архитектуры. Тут все просто. Выбор зависит от объема оперативной памяти компьютера.32 разрядная — ставим если объем оперативной памяти (ОЗУ) не больше 4ГБ.64 разрядная — для компов с объемом памяти выше 4ГБ.IPv4 и IPv6 — это версии интернет-протоколов. С их помощью информация передается и по сети. IPv6 — обновленная версия протокола IPv4. Она более безопасная, но ее не так часто встретишь. Все дело в совместимости. IPv6 не работает на оборудовании прошлого поколения, а обновлять технику готов не каждый провайдер. По скорости передачи до сих пор ведутся споры. Есть мнение, что IPv6 передает данные быстрее. Даже если это так, то разница не велика.Эти определения пригодятся, если вы рискнули вручную настроить модем или роутер.IP — адрес вашего интернет-протокола, который присваивает провайдер для идентификации в сети.DNS — система доменных имен. Система не может запомнить название всех сайтов на свете. А что если есть одинаковые названия? Для этого все интернет-ресурсы преобразуются в IP-адреса.MAC-адрес — уникальный номер вашего роутера. Он ставится производителем и определяет физический адрес компьютера.TCP — протокол позволяющий обмениваться данными с серверами. По сути, это основной принцип работы интернета.По буквам RAM можно догадаться, что это типы оперативной памяти — статической и динамической. В чем их разница:StaticRAM — статическая. Это более скоростной и менее энергопотребляемый вид памяти и используется в кэше (временной памяти).DynamicRAM — динамическая. Единственное преимущество этой памяти — цена. Используется в основной памяти.Технологии постоянно развиваются, поэтому важно разбираться не только в современных тенденциях, но и в том, что давно стало частью нашей повседневной цифровой жизни.