Вы все еще путаете биты и байты? Не можете запомнить какую версию Windows установить — 32 или 64, а RAM и ROM для вас одно и тоже? Давайте раз и навсегда разберемся в созвучных, но разных по смыслу терминах.
Когда речь заходит о технологиях, мы сталкиваемся со множеством запутанных терминов и аббревиатур. Что-то устаревает и остается в прошлом, а на смену им приходят новые разработки и плотно закрепляются среди нас. Мы собрали несколько терминов, которые часто путают друг с другом, что может сбить с толку, и даже повлиять на выбор услуги или покупку важного устройства, будь то смартфон или телевизор.
RAM и ROM или ОЗУ и ПЗУ
Обе аббревиатуры определяют тип памяти. Столкнуться с ними можно при выборе смартфона, компьютера или ноутбука.
RAM (ОЗУ) — оперативное запоминающее устройство, оперативная память или просто «оперативка». Тип памяти нужен для кратковременного хранения запущенных программ. Когда программа, будь то игра, Word, или приложение смартфона закрывается — память освобождается автоматически.
ROM (ПЗУ) — постоянное запоминающее устройство, жесткий диск или внутренняя память. Данные в этой памяти остаются постоянно, пока вы сами не решите ее удалить.
Биты и байты
Разница между этими терминами в емкости и размере. Бит — это либо ноль, либо единица, он меньше байта. Байт — больше, и может вместить в себя до восьми бит.
Но есть еще одно различие. Скорость модемов, сетевых карты и Wi-Fi-адаптеров измеряются в битах. Например: скорость передачи данных до 300 Мбит/с или мегабит в секунду. Хранилища HDD, SSD и RAM измеряются в байтах. Например: файл занимает на жестком диске 15MB или 15 мегабайт.
Запомните: Байты — больше, и обозначаются только заглавными буквами. Биты — меньше, и пишутся строчными.
Память и хранилище
Еще один вариант терминов, которые мы рассматривали выше. Закрепляем.
Память — то же самое, что и ОЗУ. Компонент устройства для короткого времени хранения данных.
Хранилище — ПЗУ. Жесткие диски такие как HDD и SSD. Туда мы сохраняем программы, устанавливаем игры, храним фото и видео. Все то, чем мы будем пользоваться в течении длительного времени.
CPU, GPU, TPU или ЦП, ГП, ТП
Еще несколько наборов почти одинаковых букв, которые обозначают устройства разные по применению. Но есть и общее — все они процессоры.
CPU (ЦП) — это центральный процессор. Мозг компьютера, смартфона или другого устройства в котором он применяется. Все функции запускаются благодаря ему. Процессор соединяет программное и аппаратное обеспечение устройства.
GPU (ГП) — графический процессор. Он находится в видеокарте. Частично он него зависит, потянет ли наш комп последний Crysis и как быстро будет работать 3D моделирование.
TPU (ТП) — тензорный процессор разработанный Google для вычисления алгоритмов искусственного интеллекта. Этот процессор относится к классу нейронных и вряд ли встретится в повседневной жизни, но как говорится, пусть будет.
FPS и Гц
От этих характеристик зависит насколько приятной будет картинка в игре, и как плавно ее передаст дисплей.
FPS (кадры в секунду) — означает сколько кадров в секунду успевает обработать устройство. Чем выше показатель, тем плавнее производительность.
Гц (герц) — единица частоты обновления. Так же, больше герц, тем плавнее изображение, а глаза устают не так быстро.
32-разрядные и 64-разрядные системы
Чаще всего эти параметры мы видим перед установкой операционной системы. 32 и 64 — компьютерные архитектуры. Тут все просто. Выбор зависит от объема оперативной памяти компьютера.
32 разрядная — ставим если объем оперативной памяти (ОЗУ) не больше 4ГБ.
64 разрядная — для компов с объемом памяти выше 4ГБ.
IPv4 и IPv6
IPv4 и IPv6 — это версии интернет-протоколов. С их помощью информация передается и по сети. IPv6 — обновленная версия протокола IPv4. Она более безопасная, но ее не так часто встретишь. Все дело в совместимости. IPv6 не работает на оборудовании прошлого поколения, а обновлять технику готов не каждый провайдер. По скорости передачи до сих пор ведутся споры. Есть мнение, что IPv6 передает данные быстрее. Даже если это так, то разница не велика.
MAC-адрес, IP, DNS, TCP
Эти определения пригодятся, если вы рискнули вручную настроить модем или роутер.
IP — адрес вашего интернет-протокола, который присваивает провайдер для идентификации в сети.
DNS — система доменных имен. Система не может запомнить название всех сайтов на свете. А что если есть одинаковые названия? Для этого все интернет-ресурсы преобразуются в IP-адреса.
MAC-адрес — уникальный номер вашего роутера. Он ставится производителем и определяет физический адрес компьютера.
TCP — протокол позволяющий обмениваться данными с серверами. По сути, это основной принцип работы интернета.
SRAM и DRAM
По буквам RAM можно догадаться, что это типы оперативной памяти — статической и динамической. В чем их разница:
StaticRAM — статическая. Это более скоростной и менее энергопотребляемый вид памяти и используется в кэше (временной памяти).
DynamicRAM — динамическая. Единственное преимущество этой памяти — цена. Используется в основной памяти.
Технологии постоянно развиваются, поэтому важно разбираться не только в современных тенденциях, но и в том, что давно стало частью нашей повседневной цифровой жизни.
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