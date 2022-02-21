





Пользователи площадки OpenSea, на которой продаются NFT-товары, подверглись хакерской атаке. В общей сложности у 32 человек было похищено 254 картинки с рыночной стоимостью около 3 миллионов долларов (около 227 миллионов рублей или почти по 900 тысяч рублей за картинку).Владельцы OpenSea отрицают взлом самой площадки и утверждают, что жертвы сами передали NFT-товары мошенникам, подписав вредоносный загрузчик, тем самым одобрив сделку. Блокчейн-трекер Etherscan добавил к информации о ethereum-адресе, на который отправлены украденные токены, предупреждение о том, что он является мошенническим, и следует быть осторожным, совершая сделки с его обладателем.OpenSea — одна из крупнейших площадок, на которой торгуются невзаимозаменяемые токены (NFT), одним из его инвесторов является голливудский актёр Эштон Кутчер. В 2021 году оборот OpenSea составил 25 миллиардов долларов, а сам сервис оценивается в 13 миллиардов.Помимо прочего у клиентов OpenSea была похищена часть знаменитой коллекции картинок с обезьянами Bored Ape Yacht Club, обладателями которой являются в том числе Пэрис Хилтон и Джимми Феллон. основатель NFT-проекта Bored Ape Yacht Club Дэвид Глокштейн считает, что этот инцидент нанесёт серьёзный удар по репутации OpenSea, и есть вероятность, что площадка не оправится после такого, поскольку серьёзные клиенты больше не будут вести с ней дела.NFT — цифровые токены, которые хранятся в блокчейн-сети (чаще всего Ethereum) и служат в качестве сертификата, подтверждающего подлинность цифрового контента или право собственности на этот контент.