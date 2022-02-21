Откройте «Настройки» → «Сообщения»

В нижней части списка в блоке «Фильтры сообщений» найдите пункт «Неизвестные и спам»

Включите тумблер «Фильтрация по отправителю».

С момента начала пандемии немалая часть нашей жизни переместилась в интернет. Этот факт не остался без внимания всякого рода рекламщиков, мошенников и сомнительных личностей, ранее орудовавших в оффлайне. Теперь все они переквалифицировались и начали проворачивать свои схемы в сети.Среди прочего, за последние пару лет кратно увеличилось количество рекламных и мошеннических СМС-сообщений. Компании и отдельные субъекты покупают базы телефонных номеров и рассылают незнакомым людям рекламу своих товаров и услуг, а также сообщения с фишинговыми ссылками. Отключить такие рассылки нереально, но можно их отфильтровать, чтобы не отвлекаться от работы или семейных дел по всякой ерунде.Смартфоны от Apple с установленной iOS 15.3.1 или новее позволяют установить фильтрацию входящих сообщений. С одной стороны, вы не будете видеть тонну мусора в одной ленте СМС и iMessage, а с другой — получите абсолютно все сообщения и не потеряете что-то действительно важное.Теперь все входящие сообщения будут автоматически рассортировываться по трем категориям: «Все сообщения», «Известные отправители» и «Неизвестные отправители». Эти группы можно найти, если открыть приложение «Сообщения» и нажать «Фильтры» в верхнем левом углу.Кстати, некоторые сторонние приложения могут предлагать свои системы фильтрации входящих СМС в настройках — например, у меня в списке уже присутствует Яндекс. Если вы хотите воспользоваться их услугами, то имейте в виду, что такое приложение будет получать все содержимое ваших входящих СМС, в том числе оповещения о транзакциях и проверочные коды.