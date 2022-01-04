Пользователи крупных городов столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram. Сообщается о долгих подключениях и регулярных вылетах.
На работу мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также жалобы поступают из Украины, Казахстана и Узбекистана. На сайте Downdetector на момент публикации более 480 отчетов.
В Telegram-канале «Код Дурова» появилась информация о блокировке интернета и доступа к мессенджерам в Казахстане на фоне протестов. В комментариях пользователи подтверждают наличие проблем в работе сервисов для обмена сообщений, включая WhatsApp.
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