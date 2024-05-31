🎉 Вышел Telegram 10.13 для iOS и Android. Нововведения — огонь!

Олег

Telegram


Команда Павла Дурова выпустила большое обновление Telegram для Android и iOS. О нем написали в TG Info.

Согласно источнику, мессенджер получил четыре больших нововведения и несколько менее значимых, но не менее удобных. Вот что изменилось:

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  • Глобальный поиск по тегам. Теперь по нажатию на хэштег (слово с символом #) в любом чате пользователь сможет выполнить поиск по нему не только в своих переписках, но и в публичных чатах и каналах.
  • Анимация при отправке. В согласии с ранней утечкой, в Telegram появилась полноэкранная анимация отправки сообщения с использованием стикеров или эмодзи. По умолчанию доступны 6 стандартных вариантов, а полный набор — с подпиской Premium.
  • Подпись медиа. Теперь текст поста с прикрепленным медиафайлов можно разместить не только под ним, но и сверху. Для этого нужно выбрать соответствующий вариант в меню.
  • Цитаты. При оформлении сообщения пользователь может выбрать, свернуть ли длинную цитату или оставить развернутой. Рядом с блоком цитируемого текста появилась новая кнопка для этой настройки.

Помимо этого, в Telegram появился быстрый поиск всех сообщений в группе от выбранного пользователя, обновленный дизайн экрана блокировки приложения на Android, новое меню действий при нажатии на номер телефона в чате. 

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Источник:
TG Info
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