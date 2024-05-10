Мошенники нашли простой и гениальный способ разводить пользователей Telegram

Олег

Telegram


В сети распространяется мошенническая схема по угону Telegram-аккаунтов. Разводилы пользуются пробелами в знаниях пользователей, чтобы заставить их самостоятельно отдать всё.

Согласно «Коммерсанту», мошенники пишут жертве в Telegram под видом техподдержки мессенджера. Они утверждают, что получили заявку на полное удаление аккаунта, и спрашивают подтверждения. Когда человек говорит, что никаких заявок не оставлял, разводилы присылают ссылку, по которой якобы нужно подтвердить свой отказ от удаления.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Разумеется, сайт стилизован под официальный, а после перехода нужно ввести данные аккаунта, в том числе одноразовый код и облачный пароль. Получив всё это, разводилы мигом меняют пароль и используют учетную запись для фишинга от имени её прежнего владельца.

Чтобы избежать обмана, Роскачество призывает пользователей использовать сложные пароли, подключать двойную аутентификацию и быть осторожными при переходе по подозрительным ссылкам в Telegram. 

-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Павел Дуров забил последний гвоздь в крышку гроба Signal. Теперь этому мессенджеру конец
Павел Дуров подглядел у Apple классную функцию для Telegram
Пользователь Telegram заработал $80 тысяч за одну неделю благодаря Павлу Дурову. Вы тоже можете

Рекомендации

Рекомендации

В России меняются условия оплаты покупок картами «МИР»
Apple пропустила в App Store приложение, о котором мечтают многие владельцы iPhone
Покупатели нашли отличную замену Hyundai Solaris и Volkswagen Polo и активно переходят на нее
На Android приходит гениальная фича, которую захочет себе буквально каждый

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+621
law
Пишит поддержка?😂😂сколько тула писал ни один раз не ответили, а тут сами ага написали так мы и повелись))
2 часа назад в 00:06
#