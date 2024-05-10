Мошенники нашли простой и гениальный способ разводить пользователей Telegram



В сети распространяется мошенническая схема по угону Telegram-аккаунтов. Разводилы пользуются пробелами в знаниях пользователей, чтобы заставить их самостоятельно отдать всё.



Согласно «Коммерсанту», мошенники пишут жертве в Telegram под видом техподдержки мессенджера. Они утверждают, что получили заявку на полное удаление аккаунта, и спрашивают подтверждения. Когда человек говорит, что никаких заявок не оставлял, разводилы присылают ссылку, по которой якобы нужно подтвердить свой отказ от удаления.







Разумеется, сайт стилизован под официальный, а после перехода нужно ввести данные аккаунта, в том числе одноразовый код и облачный пароль. Получив всё это, разводилы мигом меняют пароль и используют учетную запись для фишинга от имени её прежнего владельца.



Чтобы избежать обмана, Роскачество призывает пользователей использовать сложные пароли, подключать двойную аутентификацию и быть осторожными при переходе по подозрительным ссылкам в Telegram.